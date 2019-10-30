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Напередодні початку розведення по Золотому-4 стріляли – СЦКК

Середа, 30 жовтня 2019, 07:33
Напередодні початку розведення по Золотому-4 стріляли – СЦКК

Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Джерело: повідомлення штабу Операції об’єднаних сил

Дослівно: "28.10.2019, у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 з боку ЗС РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї".

Деталі: 29 жовтня мобільна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) провела фотофіксацію за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

Прибувши на місце обстрілу, мобільна спостережна група виявила:

- приватний будинок по вулиці Горіховій 25 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку.

- приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку.

Постраждалих внаслідок обстрілів осіб немає.

 

Обстріли були 28-го, а схему складено 29-го жовтня

 

Обстріли були 28-го, схему склали 29-го жовтня

 
 

 
 
 
 
 
 

Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке вже мало розпочатися, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.
  • 29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Спецпредставни голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
  • При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".
  • 29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стріляли в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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"Українська правда" в Threads

Теми: Донбасбойові діїРозведення силЛуганська областьЗолоте
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