Зеленский призвал не называть всех из ОРДЛО "сепарамы"

Президент Владимир Зеленский отмечает важность информационной и гуманитарной политики в вопросе Донбасса и Крыма.

Источник: Офис президента, выступление Зеленского на "Форуме единства" в Мариуполе Донецкой области.

Прямая речь Зеленского: "Если действенная гуманитарная политика - это задача в первую очередь государства, то информационная политика - общий вызов и общая ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей".

"Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР, ДНР - без исключения называют "сепарамы", а в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители". "Жители временно оккупированных территорий". И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим "граждане Украины". Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать".

Детали: Зеленский также пожаловался, что сейчас темы Крыму нет в больших масс-медиа, а упоминания о людях неподконтрольному Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо.

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