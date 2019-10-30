Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский призвал не называть всех из ОРДЛО "сепарамы"

Среда, 30 октября 2019, 12:11

Президент Владимир Зеленский отмечает важность информационной и гуманитарной политики в вопросе Донбасса и Крыма.

Источник: Офис президента, выступление Зеленского на "Форуме единства" в Мариуполе Донецкой области.

Прямая речь Зеленского: "Если действенная гуманитарная политика - это задача в первую очередь государства, то информационная политика - общий вызов и общая ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей".

"Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР, ДНР - без исключения называют "сепарамы", а в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители". "Жители временно оккупированных территорий". И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим "граждане Украины". Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать".

Детали: Зеленский также пожаловался, что сейчас темы Крыму нет в больших масс-медиа, а упоминания о людях неподконтрольному Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо.

Предыстория:

  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • Утром 30 октября штаб ООС сообщил, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.
  • Президент Владимир Зеленский в среду заявил, что для завершения войны в Донбассе Украина должна пройти три последовательных этапа.

Темы: ЗеленскийОРДЛОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Зеленский
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Зеленский: От глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: