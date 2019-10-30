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Зеленський розповів про три етапи закінчення війни

Середа, 30 жовтня 2019, 11:11
Зеленський розповів про три етапи закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявляє, що для завершення війни на Донбасі Україна має пройти три послідовних етапи.

Джерело: виступ Зеленського на Форумі єдності у Маріуполі

Пряма мова: "Міжнародний досвід збройних конфліктів та війн у будь-якому куточку  планети доводить, що на шляху до успішного закінчення війни та панування миру треба пройти три невід’ємних та послідовних етапи.

Перший – завершення гарячої стадії конфлікту та припинення вогню. Ми впевнені, що обов’язково досягнемо цього найближчим часом. Ми цього дуже хочемо. Це – дуже потрібний, важливий, але насправді – тільки перший крок".

Деталі: За словами президента, другим невід’ємним етапом є примирення людей та пошук консенсусу. 

 
Фото ОПУ

Пряма мова: "Усе це – дуже складний і дуже чутливий, нейрохірургічний процес. Це ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необачний рух, одна невірна заява можуть все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту. Саме тому тут надважливою є роль медіа і риторики, яку ці медіа застосовують".

Деталі: Третім етапом є реінтеграція, але безпечна і реальна, а не на папері.

Зеленський нагадав, що є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити, навіть вдалося досягти часткового примирення, але не відбулося головного – повернення територій.

Президент наголосив, що Україну такий варіант розвитку подій не влаштовує.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке вже мало розпочатися, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.
  • 29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Спецпредставни голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
  • При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків"неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".
  • 29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стріляли в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".
  • Вранці 30 штаб ООС повідомив, що вечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийДонбасвійнареінтеграція Донбасу
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