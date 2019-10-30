Зеленський розповів про три етапи закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявляє, що для завершення війни на Донбасі Україна має пройти три послідовних етапи.

Джерело: виступ Зеленського на Форумі єдності у Маріуполі

Пряма мова: "Міжнародний досвід збройних конфліктів та війн у будь-якому куточку планети доводить, що на шляху до успішного закінчення війни та панування миру треба пройти три невід’ємних та послідовних етапи.

Перший – завершення гарячої стадії конфлікту та припинення вогню. Ми впевнені, що обов’язково досягнемо цього найближчим часом. Ми цього дуже хочемо. Це – дуже потрібний, важливий, але насправді – тільки перший крок".

Деталі: За словами президента, другим невід’ємним етапом є примирення людей та пошук консенсусу.

Фото ОПУ

Пряма мова: "Усе це – дуже складний і дуже чутливий, нейрохірургічний процес. Це ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необачний рух, одна невірна заява можуть все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту. Саме тому тут надважливою є роль медіа і риторики, яку ці медіа застосовують".

Деталі: Третім етапом є реінтеграція, але безпечна і реальна, а не на папері.

Зеленський нагадав, що є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити, навіть вдалося досягти часткового примирення, але не відбулося головного – повернення територій.

Президент наголосив, що Україну такий варіант розвитку подій не влаштовує.

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