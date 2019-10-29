В ОБСЄ підтвердили розведення сил у Золотому

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 17:54

Спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у вівторок у Золотому відновили розведення сил.

Джерело: пресслужба ОБСЄ

Дослівно Сайдік: "Сторони сьогодні тільки що відновили розведення сил і засобів в Золотому. Вони випустили білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їхню готовність до цього.

Сторони сьогодні продовжать переговори про відновлення розведення сил і засобів у Петровському".

Деталі: Про це Сайдік заявив під час зустрічі в рамках ТКГ і її робочих груп в Мінську 29 жовтня.

Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

Водночас, 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Крім того, у вівторок у штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Передісторія:

  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

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Теми: Розведення сил Донбас Об'єднані сили на Донбасі ООС ОБСЄ


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