Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЄ підтвердили розведення сил у Золотому

Вівторок, 29 жовтня 2019, 16:54

Спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у вівторок у Золотому відновили розведення сил.

Джерело: пресслужба ОБСЄ

Дослівно Сайдік: "Сторони сьогодні тільки що відновили розведення сил і засобів в Золотому. Вони випустили білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їхню готовність до цього.

Сторони сьогодні продовжать переговори про відновлення розведення сил і засобів у Петровському".

Деталі: Про це Сайдік заявив під час зустрічі в рамках ТКГ і її робочих груп в Мінську 29 жовтня.

Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

Водночас, 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Крім того, у вівторок у штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Передісторія:

  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

Знати більше:

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Розведення силДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООСОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Розведення сил
Розвідка США прогнозує подальший відступ Росії після втрати Харківщини – WP
Місія ОБСЄ помітила, що бойовики відновлюють свої позиції біля Петрівського
Бойовики обстріляли ділянку розведення
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: