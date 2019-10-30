Украина в ОБСЕ: Россия перебросила на Донбасс "казаков" и спецназ

Командование Вооруженных сил РФ перебросило на временно оккупированные территории Донбасса подразделения спецназначения и так называемых "казачьих формирований" в рамках ротации и усиления оккупационных войск.

Источник: Укринформ со ссылкой на зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игоря Лосовского

Прямая речь Лосовского: "Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований".

Детали: Лосовский заявил о действиях России на Донбассе на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене.

По его словам, российское командование и далее прячет танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение на временно оккупированной территории.

БПЛА оккупантов следят за местностью, чтобы "не допустить обнаружения замаскированных объектов".

Предыстория: