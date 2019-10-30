Украина в ОБСЕ: Россия перебросила на Донбасс "казаков" и спецназ
Командование Вооруженных сил РФ перебросило на временно оккупированные территории Донбасса подразделения спецназначения и так называемых "казачьих формирований" в рамках ротации и усиления оккупационных войск.
Источник: Укринформ со ссылкой на зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игоря Лосовского
Прямая речь Лосовского: "Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований".
Детали: Лосовский заявил о действиях России на Донбассе на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене.
По его словам, российское командование и далее прячет танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение на временно оккупированной территории.
БПЛА оккупантов следят за местностью, чтобы "не допустить обнаружения замаскированных объектов".
Предыстория:
- 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
- Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
- Утром 30 октября штаб ООС сообщил, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.
- Президент Владимир Зеленский в среду заявил, что для завершения войны в Донбассе Украина должна пройти три последовательных этапа.
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