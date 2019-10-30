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Украина в ОБСЕ: Россия перебросила на Донбасс "казаков" и спецназ

Среда, 30 октября 2019, 19:21
Украина в ОБСЕ: Россия перебросила на Донбасс казаков и спецназ

Командование Вооруженных сил РФ перебросило на временно оккупированные территории Донбасса подразделения спецназначения и так называемых "казачьих формирований" в рамках ротации и усиления оккупационных войск.

Источник: Укринформ со ссылкой на зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игоря Лосовского

Прямая речь Лосовского: "Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований".

Детали: Лосовский заявил о действиях России на Донбассе на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене.

По его словам, российское командование и далее прячет танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение на временно оккупированной территории.

БПЛА оккупантов следят за местностью, чтобы "не допустить обнаружения замаскированных объектов".

Предыстория:

  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • Утром 30 октября штаб ООС сообщил, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.
  • Президент Владимир Зеленский в среду заявил, что для завершения войны в Донбассе Украина должна пройти три последовательных этапа.

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Темы: РосcияДонбассОБСЕ
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