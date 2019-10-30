Украина в ОБСЕ: Россия перебросила на Донбасс "казаков" и спецназ

4286 просмотров
Среда, 30 октября 2019, 20:21

Командование Вооруженных сил РФ перебросило на временно оккупированные территории Донбасса подразделения спецназначения и так называемых "казачьих формирований" в рамках ротации и усиления оккупационных войск.

Источник: Укринформ со ссылкой на зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игоря Лосовского

Прямая речь Лосовского: "Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований".

Детали: Лосовский заявил о действиях России на Донбассе на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене.

По его словам, российское командование и далее прячет танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение на временно оккупированной территории.

БПЛА оккупантов следят за местностью, чтобы "не допустить обнаружения замаскированных объектов".

Предыстория:

  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • Утром 30 октября штаб ООС сообщил, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.
  • Президент Владимир Зеленский в среду заявил, что для завершения войны в Донбассе Украина должна пройти три последовательных этапа.

Темы: Росcия Донбасс ОБСЕ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Facebook заморозил аккаунты "повара Путина" Пригожина за вмешательство в дела Африки 30 октября 2019, 19:36
Болгария отказала в визе военному атташе РФ после скандала с дипломатом-шпионом 30 октября 2019, 18:41
В России радуются разведению в Золотом и ждут окончания 30 октября 2019, 16:48
Все новости
Главные новости
Яременко извинился перед Зеленским и женой за "секс-переписки" в Раде
Госдолг за месяц вырос на 1 миллиард долларов
Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2"
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Все новости
мнение

Как повлияет на развитие вашего ребенка меньшее количество игрушек?

Опыт

Как "Издательство Старого Льва" продает украинскую книжку в более чем 30 стран

Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів