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Путін: Розведення – не складне питання, але тягнеться роками

Середа, 30 жовтня 2019, 20:51

Президент Росії Володимир Путін вбачає складнощі розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі виключно в присутності на лінії зіткнення націоналістів.

Джерело: Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті

Дослівно: "Сам пан Зеленський звичайно на націоналіста не схожий, але чи впорається він із ними, мені зараз важко сказати.

Питання в тому, чи доведе він до кінця те, що було сказано ним публічно, і те, що він сам вважає за доцільне зробити.

А саме, в даному випадку, не таке вже це складне питання насправді – розведення ворогуючих сторін на лінії зіткнення у двох населених пунктах.

Це тягнеться роками. Тепер зрозуміло чому. Тому що націоналісти не хочуть іти і не хочуть випускати звідти українські війська.

Від цього дійсно багато залежить з точки зору врегулювання ситуації на Донбасі".

Деталі: Путін також відзначив, що Росія "завжди готова до проведення будь-яких зустрічей, у тому числі в нормандському форматі".

Головне, за його словами, – щоби ці зустрічі "були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов".

Нагадаємо:

  • 29 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Спецпред голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
  • Вранці 30 жовтня штаб ООС повідомив, що ввечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.
  • Президент Володимир Зеленський у середу заявив, що для завершення війни на Донбасі Україна має пройти три послідовні етапи.

Знати більшеПіти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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Українська правда
Теми: ПутінДонбас
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