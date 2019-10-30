Путін: Розведення – не складне питання, але тягнеться роками
Президент Росії Володимир Путін вбачає складнощі розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі виключно в присутності на лінії зіткнення націоналістів.
Джерело: Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті
Дослівно: "Сам пан Зеленський звичайно на націоналіста не схожий, але чи впорається він із ними, мені зараз важко сказати.
Питання в тому, чи доведе він до кінця те, що було сказано ним публічно, і те, що він сам вважає за доцільне зробити.
А саме, в даному випадку, не таке вже це складне питання насправді – розведення ворогуючих сторін на лінії зіткнення у двох населених пунктах.
Це тягнеться роками. Тепер зрозуміло чому. Тому що націоналісти не хочуть іти і не хочуть випускати звідти українські війська.
Від цього дійсно багато залежить з точки зору врегулювання ситуації на Донбасі".
Деталі: Путін також відзначив, що Росія "завжди готова до проведення будь-яких зустрічей, у тому числі в нормандському форматі".
Головне, за його словами, – щоби ці зустрічі "були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов".
Нагадаємо:
- 29 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
- Спецпред голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
- Вранці 30 жовтня штаб ООС повідомив, що ввечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.
- Президент Володимир Зеленський у середу заявив, що для завершення війни на Донбасі Україна має пройти три послідовні етапи.
Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі
Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України
powered by lun.ua