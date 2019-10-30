Путин: Разведение не сложный вопрос, но тянется годами

Президент России Владимир Путин видит сложность разведения сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе исключительно в присутствии на линии соприкосновения националистов.

Источник: Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште

Дословно: "Сам господин Зеленский естественно на националиста не похож, но справится ли он с ними, мне сейчас трудно сказать.

Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично и то, что он сам считает целесообразным сделать.

А именно, в данном случае, не такой уж сложный вопрос на самом деле – разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах.

Это тянется годами. Теперь ясно почему. Потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска.

От этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе".

Детали: Путин также отметил, что Россия "всегда готова к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате".

Главное, по его словам, – чтобы эти встречи "были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам".

Напомним:

29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.

Утром 30 октября штаб ООС сообщил, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.

Президент Владимир Зеленский в среду заявил, что для завершения войны в Донбассе Украина должна пройти три последовательных этапа.

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