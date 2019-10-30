Білий дім завадив держдепу США засудити дії Росії у Керченській протоці – експомічник Волкера

Білий дім завадив держдепартаменту США зробити заяву, що засуджує обстріл і захоплення Росією українських військових судів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Джерело: The Guardian із посиланням на письмову версію свідчень експрацівника держдепартаменту США Крістофера Андерсона в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент президента США Дональда Трампа

Текст заяви: "У той час як мої колеги з державного департаменту швидко підготували заяву, що засуджує Росію за ескалацію, високопоставлені чиновники в Білому домі цю заяву заблокували".

Деталі: На тлі мовчання Білого дому тодішня послиня США в ООН Ніккі Хейлі засудила поведінку Росії, після чого держсекретар Майк Помпео зробив те саме.

Трамп висловив заклопотаність, але не став звинувачувати Москву.

У листопаді 2018 року Андерсон працював помічником Курта Волкера, спецпредставника Держдепартаменту США з питань України.

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