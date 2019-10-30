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Білий дім завадив держдепу США засудити дії Росії у Керченській протоці – експомічник Волкера

Середа, 30 жовтня 2019, 22:55

Білий дім завадив держдепартаменту США зробити заяву, що засуджує обстріл і захоплення Росією українських військових судів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Джерело: The Guardian із посиланням на письмову версію свідчень експрацівника держдепартаменту США Крістофера Андерсона в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент президента США Дональда Трампа

Текст заяви: "У той час як мої колеги з державного департаменту швидко підготували заяву, що засуджує Росію за ескалацію, високопоставлені чиновники в Білому домі цю заяву заблокували".

Деталі: На тлі мовчання Білого дому тодішня послиня США в ООН Ніккі Хейлі засудила поведінку Росії, після чого держсекретар Майк Помпео зробив те саме.

Трамп висловив заклопотаність, але не став звинувачувати Москву.

У листопаді 2018 року Андерсон працював помічником Курта Волкера, спецпредставника Держдепартаменту США з питань України.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово". Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 7 вересня українські моряки та політв'язні повернулися в Україну

Українська правда

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Теми: СШАРосіяТрампімпічмент
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