Белый дом не позволил госдепу США осудить действия России в Керченском проливе – экс-помощник Волкера
Белый дом не позволил госдепартаменту США сделать заявление, осуждающее захват Россией украинских военных судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Источник: The Guardian со ссылкой на письменную версию свидетельств экс-сотрудника госдепартамента США Кристофера Андерсона в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа
Текст заявления: "В то время как мои коллеги из государственного департамента быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию, высокопоставленные чиновники в Белом доме это заявление заблокировали".
Детали: На фоне молчания Белого дома тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила поведение России, после чего госсекретарь Майк Помпео последовал ее примеру.
Трамп высказал озабоченность, но не стал обвинять Москву.
В ноябре 2018 года Андерсон работал помощником Курта Волкера, спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 7 сентября украинские моряки и политзаключенные вернулись в Украину.