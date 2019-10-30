Белый дом не позволил госдепу США осудить действия России в Керченском проливе – экс-помощник Волкера

Белый дом не позволил госдепартаменту США сделать заявление, осуждающее захват Россией украинских военных судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Источник: The Guardian со ссылкой на письменную версию свидетельств экс-сотрудника госдепартамента США Кристофера Андерсона в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа

Текст заявления: "В то время как мои коллеги из государственного департамента быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию, высокопоставленные чиновники в Белом доме это заявление заблокировали".

Детали: На фоне молчания Белого дома тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила поведение России, после чего госсекретарь Майк Помпео последовал ее примеру.

Трамп высказал озабоченность, но не стал обвинять Москву.

В ноябре 2018 года Андерсон работал помощником Курта Волкера, спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины.

Напомним: