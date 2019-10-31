Зеленський обговорив з Меркель розведення військ

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Четвер, 31 жовтня 2019, 01:01

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським привітала початок розведення сил та засобів у Золотому.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Також обговорювались перспективи розведення поблизу населеного пункту Петрівське після семи днів тиші. 

Крім цього, лідери держав поговорили про підготовку до зустрічі у Нормандському форматі.

Дослівно: "Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі." 

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Передісторія:

  • 29 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Вранці 30 жовтня штаб ООС повідомив, що ввечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Зеленський Меркель Розведення сил


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