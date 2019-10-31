Зеленський обговорив з Меркель розведення військ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським привітала початок розведення сил та засобів у Золотому.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Деталі: Також обговорювались перспективи розведення поблизу населеного пункту Петрівське після семи днів тиші.
Крім цього, лідери держав поговорили про підготовку до зустрічі у Нормандському форматі.
Дослівно: "Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі."
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Передісторія:
- 29 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
- Вранці 30 жовтня штаб ООС повідомив, що ввечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.
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