Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорив з Меркель розведення військ

Четвер, 31 жовтня 2019, 00:01
Зеленський обговорив з Меркель розведення військ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським привітала початок розведення сил та засобів у Золотому.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Також обговорювались перспективи розведення поблизу населеного пункту Петрівське після семи днів тиші. 

Крім цього, лідери держав поговорили про підготовку до зустрічі у Нормандському форматі.

Дослівно: "Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі." 

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Передісторія:

  • 29 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Вранці 30 жовтня штаб ООС повідомив, що ввечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийМеркельРозведення сил
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
Усі новини...
Реклама: