Зеленский обсудил с Меркель разведение войск

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским поприветствовала начало разведения сил и средств в Золотом.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Также обсуждались перспективы разведения вблизи населенного пункта Петровское после семи дней тишины.

Кроме этого, лидеры государств поговорили о подготовке к встрече в Нормандском формате.

Дословно: "Стороны также обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе."

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