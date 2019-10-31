Зеленский обсудил с Меркель разведение войск

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Четверг, 31 октября 2019, 01:01

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским поприветствовала начало разведения сил и средств в Золотом.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Также обсуждались перспективы разведения вблизи населенного пункта Петровское после семи дней тишины.

Кроме этого, лидеры государств поговорили о подготовке к встрече в Нормандском формате.

Дословно: "Стороны также обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе."

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Предыстория:

  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Утром 30 октября штаб ООС сообщил, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Зеленский Меркель Разведение сил


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