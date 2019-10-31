Зеленский обсудил с Меркель разведение войск
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Четверг, 31 октября 2019, 01:01
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским поприветствовала начало разведения сил и средств в Золотом.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Детали: Также обсуждались перспективы разведения вблизи населенного пункта Петровское после семи дней тишины.
Кроме этого, лидеры государств поговорили о подготовке к встрече в Нормандском формате.
Дословно: "Стороны также обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе."
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Предыстория:
Ольга Гетьманец, УП
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