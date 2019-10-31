ДБР має кримінальні провадження, де фігурує Луценко – Труба

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Четвер, 31 жовтня 2019, 08:54

Державне бюро розслідувань має кримінальні провадження, в яких згадується прізвище колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.

Джерело: директор ДБР Роман Труба в ефірі програми "Ваша Свобода", "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У нас є кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, де фігурує прізвище Луценко.

Відкриття кримінального провадження – це є реєстрація повідомлення чи заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І відкриття не свідчить про причетність особи до вчинення чи відповідно не до вчинення злочину. І на цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес.

Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме цей етап, де слідчий повинен бути максимально професійний, оскільки лише від його слідчих дій залежить в подальшому кінцевий результат у кримінальному провадженні"..

Передісторія:

  • 1 жовтня стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою екс-генпрокурором Юрієм Луценком.
  • За даними ЗМІ, заяву до ДБР подав глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У заяві він вказує, що, можливо, Луценко в змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.
  • Сам Луценко розкритикував рішення Державного бюро розслідувань про відкриття проти нього такого кримінального провадження.
  • Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016-2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня.
  • Він виїхав до Великої Британії нібито для вивчення англійської мови.

Теми: Луценко ДБР Труба


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