ДБР має кримінальні провадження, де фігурує Луценко – Труба

Державне бюро розслідувань має кримінальні провадження, в яких згадується прізвище колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.

Джерело: директор ДБР Роман Труба в ефірі програми "Ваша Свобода", "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У нас є кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, де фігурує прізвище Луценко.

Відкриття кримінального провадження – це є реєстрація повідомлення чи заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І відкриття не свідчить про причетність особи до вчинення чи відповідно не до вчинення злочину. І на цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес.

Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме цей етап, де слідчий повинен бути максимально професійний, оскільки лише від його слідчих дій залежить в подальшому кінцевий результат у кримінальному провадженні"..

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