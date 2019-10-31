У ГБР есть уголовные производства, где фигурирует Луценко – Труба

Государственное бюро расследований имеет уголовные производства, в которых упоминается фамилия бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Источник: директор ГБР Роман Труба в эфире программы "Ваша Свобода", "Радио Свобода"

Прямая речь: "У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко.

Открытие уголовного производства – это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс.

Следующий этап – это проведение расследования, собрания достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве".

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