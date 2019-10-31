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У ГБР есть уголовные производства, где фигурирует Луценко – Труба

Четверг, 31 октября 2019, 07:54

Государственное бюро расследований имеет уголовные производства, в которых упоминается фамилия бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Источник: директор ГБР Роман Труба в эфире программы "Ваша Свобода", "Радио Свобода"

Прямая речь: "У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко.

Открытие уголовного производства – это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс.

Следующий этап – это проведение расследования, собрания достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве".

Предыстория:

  • 1 октября стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о возможном злоупотреблении властью экс-генпрокурором Юрием Луценко.
  • По данным СМИ, заявление в ГБР подал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В заявлении он указывает, что, возможно, Луценко в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами способствовал незаконному игорному бизнесу.
  • Сам Луценко раскритиковал решение Госбюро расследований об открытии против него такого уголовного производства.
  • Юрий Луценко работал на должности генерального прокурора в 2016-2019 годах. Верховная Рада уволила его 29 августа.
  • Луценко уехал в Великобританию якобы для изучения английского языка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоГБРТруба
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