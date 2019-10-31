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Міністр про спробу конгресменів США назвати "Азов" терористами: "Дикість"

Четвер, 31 жовтня 2019, 12:32

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда вважає дикістю і нісенітницею спроби конгресменів США внести окремий загін Національної гвардії України "Азов" у список терористичних організацій.

Джерело: Facebook-сторінка Коляди

Пряма мова: "Вчинок конгресменів США, які намагаються протягнути А30Вців у список терористів, вважаю дикістю та нісенітницею! Наші воїни - наші захисники!"

Деталі: Міністерка звертає увагу на те, що з початку тижня в Маріуполі відбулося кілька потужних форумів, де вона провела з десяток зустрічей з урядовцями, міжнародниками. За її словами, це стало можливим завдяки тому, що в 2015-ому бійці "Азову" пішли в наступ у напрямку Широкиного та відкинули ворога на кілометри вглиб та убезпечили місто від арт-обстрілів.

А всього за 5 років війни бійці цього підрозділу воювали на різних ділянках, наступали, штурмували, обороняли та захищали.

Передісторія:

  • 20 жовтня 40 членів Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. Наразі Палата представників США налічує 435 членів.
  • Полк "Азов" розцінив це як інформаційну атаку на Україну.
  • Глава МВС Арсен Аваков заявив, що спроба дискредитації спецпідрозділу Нацгвардії "Азов" – це знак якості його боротьби за територіальну цілісність України. "Азов" перебуває в структурі Міністерства внутрішніх справ, керівником якого є Аваков.
  • 25 жовтня народні депутати підготували проєкт листа до 40 американських конгресменів з пропозицію надати будь-яку об’єктивну інформацію щодо "азовців".
  • "Азов" як добровольчий батальйон сформували 5 травня 2014 року активісти.
  • У липні 2014 року його реорганізували в батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, у вересні 2014 року – в полк патрульної служби особливого призначення, а в листопаді того ж року "Азов" став підрозділом Національної гвардії МВС.
  • "Азовці" брали активну участь у бойових діях на Донбасі.

Українська правда
Теми: Азов США
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