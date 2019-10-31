Міністр про спробу конгресменів США назвати "Азов" терористами: "Дикість"

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда вважає дикістю і нісенітницею спроби конгресменів США внести окремий загін Національної гвардії України "Азов" у список терористичних організацій.

Джерело: Facebook-сторінка Коляди

Пряма мова: "Вчинок конгресменів США, які намагаються протягнути А30Вців у список терористів, вважаю дикістю та нісенітницею! Наші воїни - наші захисники!"

Деталі: Міністерка звертає увагу на те, що з початку тижня в Маріуполі відбулося кілька потужних форумів, де вона провела з десяток зустрічей з урядовцями, міжнародниками. За її словами, це стало можливим завдяки тому, що в 2015-ому бійці "Азову" пішли в наступ у напрямку Широкиного та відкинули ворога на кілометри вглиб та убезпечили місто від арт-обстрілів.

А всього за 5 років війни бійці цього підрозділу воювали на різних ділянках, наступали, штурмували, обороняли та захищали.

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