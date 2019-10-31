Министр о попытке конгрессменов США назвать "Азов" террористами: "Дикость"

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Четверг, 31 октября 2019, 13:32

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает дикостью и чушью попытки конгрессменов США внести отдельный отряд Национальной гвардии Украины "Азов" в список террористических организаций.

Источник: Facebook-страница Коляды

Прямая речь: "Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить А30Вцев в список террористов, считаю дикостью и чушью! Наши воины – наши защитники!"

Детали: Министр обращает внимание на то, что с начала недели в Мариуполе прошло несколько мощных форумов, где она провела с десяток встреч с чиновниками, международниками. По ее словам, это стало возможным благодаря тому, что в 2015-м бойцы "Азова" пошли в наступление в направлении Широкино и отбросили врага на километры вглубь и обезопасили город от арт-обстрелов.

А всего за 5 лет войны бойцы этого подразделения воевали на разных участках, наступали, штурмовали, обороняли и защищали.

Предыстория:

  • 20 октября 40 членов Палаты представителей СШАподписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Сейчас Палата представителей США насчитывает 435 членов.
  • Полк "Азов" расценилэто как информационную атаку на Украину.
  • Аваковзаявил, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" - это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины. "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.
  • 25 октября народные депутаты подготовили проект письма 40 американским конгрессменам с предложением предоставить любую объективную информацию об "азовцах".
  • "Азов" как добровольческий батальон сформировали активисты 5 мая 2014 года.
  • В июле 2014 года его реорганизовали в батальон патрульной службы милиции особого назначения, в сентябре 2014 года - в полк патрульной службы особого назначения, а в ноябре того же года "Азов" стал подразделением Национальной гвардии МВД.
  • "Азовцы" принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Азов США


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