Министр о попытке конгрессменов США назвать "Азов" террористами: "Дикость"
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает дикостью и чушью попытки конгрессменов США внести отдельный отряд Национальной гвардии Украины "Азов" в список террористических организаций.
Источник: Facebook-страница Коляды
Прямая речь: "Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить А30Вцев в список террористов, считаю дикостью и чушью! Наши воины – наши защитники!"
Детали: Министр обращает внимание на то, что с начала недели в Мариуполе прошло несколько мощных форумов, где она провела с десяток встреч с чиновниками, международниками. По ее словам, это стало возможным благодаря тому, что в 2015-м бойцы "Азова" пошли в наступление в направлении Широкино и отбросили врага на километры вглубь и обезопасили город от арт-обстрелов.
А всего за 5 лет войны бойцы этого подразделения воевали на разных участках, наступали, штурмовали, обороняли и защищали.
Предыстория:
- 20 октября 40 членов Палаты представителей СШАподписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Сейчас Палата представителей США насчитывает 435 членов.
- Полк "Азов" расценилэто как информационную атаку на Украину.
- Аваковзаявил, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" - это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины. "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.
- 25 октября народные депутаты подготовили проект письма 40 американским конгрессменам с предложением предоставить любую объективную информацию об "азовцах".
- "Азов" как добровольческий батальон сформировали активисты 5 мая 2014 года.
- В июле 2014 года его реорганизовали в батальон патрульной службы милиции особого назначения, в сентябре 2014 года - в полк патрульной службы особого назначения, а в ноябре того же года "Азов" стал подразделением Национальной гвардии МВД.
- "Азовцы" принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе.
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