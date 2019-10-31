Министр о попытке конгрессменов США назвать "Азов" террористами: "Дикость"

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает дикостью и чушью попытки конгрессменов США внести отдельный отряд Национальной гвардии Украины "Азов" в список террористических организаций.

Источник: Facebook-страница Коляды

Прямая речь: "Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить А30Вцев в список террористов, считаю дикостью и чушью! Наши воины – наши защитники!"

Детали: Министр обращает внимание на то, что с начала недели в Мариуполе прошло несколько мощных форумов, где она провела с десяток встреч с чиновниками, международниками. По ее словам, это стало возможным благодаря тому, что в 2015-м бойцы "Азова" пошли в наступление в направлении Широкино и отбросили врага на километры вглубь и обезопасили город от арт-обстрелов.

А всего за 5 лет войны бойцы этого подразделения воевали на разных участках, наступали, штурмовали, обороняли и защищали.

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