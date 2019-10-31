Яременко після "секс-листування" з повією в Раді розповів журналістам про мораль
Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко у Верховній Раді нагадав журналістам, які напередодні опублікували його особисте листування з повіями, про кримінальну відповідальність.
Джерело: виступ Яременка з трибуни Верховної Ради 31 жовтня
Пряма мова: "У цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином і той, хто зробив це звідти (вказує на ложу журналістів - УП), заробив від трьох до семи років.
Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, який для всіх один".
Деталі: Яременко вибачився перед своєю дружиною, партією, фракцією, президентом, виборцями. Нардеп додав, що вибачається перед усіма, хто цього заслуговує, і попросив його не судити.
Що було раніше: 30 жовтня журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко, під час роботи в сесійній залі, домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.
Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів: "Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування".
Згодом він видалив запис на сторінці-Facebook і попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком: "від дружини і дітей до фракції і президента".
Нагадаємо:
- Це не вперше смартфони нардепів "Слуги народу" потрапляють в об'єктив камер фотографів у Верховній Раді.
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