Яременко после "секс-переписки" с проституткой в Раде рассказал журналистам о морали

5980 просмотров
Четверг, 31 октября 2019, 16:32

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в Верховной Раде напомнил журналистам, которые накануне опубликовали его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности.

Источник: выступление Яременко с трибуны Верховной советы 31 октября

Прямая речь: "В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу журналистов - УП), заработал от трех до семи лет.

Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один".

Детали: Яременко извинился перед своей женой, партией, фракцией, президентом. Нардеп добавил, что извиняется перед всеми, кто этого заслуживает, и попросил его не судить.

Что было раньше: 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Напомним:

  • Это не первый раз смартфоны нардепов "Слуги народа" попадают в объектив камер фотографов в Верховной Раде.
  • В октябре СМИ сфотографировали телефонную переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника. Нардеп обещал абоненту, который подписан"Саша Яровой" поговорить относительно "сахара" и "океана" с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком.
  • До этого депутат Лиза Богуцкая случайно раскрыла планы "Пети" относительно декабрьского путча, Михаил Радуцкий нагнул мата и назвал Министра здравоохранения Зоряну Скалецкую (Черненко) "своим человеком", Елена Криворучкина от "Слуги народа" после принятия решения об отмене неприкосновенности депутатов решила написать "Любимому", что хочет заниматься любовью день и ночь.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная Рада скандал Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
Парламент уволил трех членов Нацсовета по ТВ и радио 31 октября 2019, 16:51
Поезд тронулся. Как Дубневич стал первым прикосновенным депутатом новой Рады 31 октября 2019, 16:30
Арахамия видит три варианта выхода из скандала для Яременко 31 октября 2019, 13:40
Все новости
Главные новости
Лавров о Донбассе: С приходом Зеленского ситуация изменилась
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружен психотроп
Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ
Арахамия видит три варианта выхода из скандала для Яременко
Все новости
читай!

10 книг для тех, кому немного за 10

интервью

Актриса Олеся Жураковская: Хочется, чтобы украинцы снимались в главных ролях украинского кино

мнение

Почему не стоит убивать все бактерии, которые живут в нашем организме

Поиск по сайту
Архив
Весь архів