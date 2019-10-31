Яременко после "секс-переписки" с проституткой в Раде рассказал журналистам о морали

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в Верховной Раде напомнил журналистам, которые накануне опубликовали его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности.

Источник: выступление Яременко с трибуны Верховной советы 31 октября

Прямая речь: "В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу журналистов - УП), заработал от трех до семи лет.

Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один".

Детали: Яременко извинился перед своей женой, партией, фракцией, президентом. Нардеп добавил, что извиняется перед всеми, кто этого заслуживает, и попросил его не судить.

Что было раньше: 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов: "После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".

Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей во фракцию и президента".

Напомним: