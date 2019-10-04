Порошенко долучив до свого захисту відомого російського адвоката

Відомий російський адвокат Ілля Новіков долучається до захисту п’ятого президента України Петра Порошенка в низці кримінальних справ.

Джерело: повідомлення партії "Європейська солідарність"

Дослівно: "Це рішення було прийняте після того, як стало відомо про намір Державного бюро розслідувань звернутися за правовою допомогою…до країни-агресора, зокрема у кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року".

Деталі: У політсилі Порошенка нагадують, що провадження було розпочато за заявою екс-заступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Новіков захищав і захищає у російських судах українських громадян – бранців Кремля (зокрема, до минулого місяця він був адвокатом полонених моряків).

В цій ситуації "ЄС" бачить абсолютно доцільним залучення російського адвоката, тим більше, що Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні.

Що передувало: 2 жовтня агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела в ГПУ, повідомило, що Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою. В партії "Європейська солідарність" заявили, що питання кримінального переслідування Порошенка пов’язане з його критикою дій чинної влади.

Нагадаємо: Для притягнення нардепів до відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.

П'ятий президент України раніше заявляв, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка". Коментуючи ймовірність сісти у тюрму, якщо рішення судів у справах, де фігурує Порошенко, буде не на його користь, п'ятий президент України заявив: "Я нічого не боюся".

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