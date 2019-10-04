Порошенко долучив до свого захисту відомого російського адвоката
Відомий російський адвокат Ілля Новіков долучається до захисту п’ятого президента України Петра Порошенка в низці кримінальних справ.
Джерело: повідомлення партії "Європейська солідарність"
Дослівно: "Це рішення було прийняте після того, як стало відомо про намір Державного бюро розслідувань звернутися за правовою допомогою…до країни-агресора, зокрема у кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року".
Деталі: У політсилі Порошенка нагадують, що провадження було розпочато за заявою екс-заступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова.
Новіков захищав і захищає у російських судах українських громадян – бранців Кремля (зокрема, до минулого місяця він був адвокатом полонених моряків).
В цій ситуації "ЄС" бачить абсолютно доцільним залучення російського адвоката, тим більше, що Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні.
Що передувало: 2 жовтня агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела в ГПУ, повідомило, що Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою. В партії "Європейська солідарність" заявили, що питання кримінального переслідування Порошенка пов’язане з його критикою дій чинної влади.
Нагадаємо: Для притягнення нардепів до відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.
П'ятий президент України раніше заявляв, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка". Коментуючи ймовірність сісти у тюрму, якщо рішення судів у справах, де фігурує Порошенко, буде не на його користь, п'ятий президент України заявив: "Я нічого не боюся".
Передісторія:
- 19 травня 2019 року екс-заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну, після чого почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
- Наразі ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Більша частина з них була відкрила за заявам Портнова.