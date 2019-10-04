Труба: Порошенко намагається прив'язати до ДБР "російський слід"

Державне бюро розслідувань не зверталося до до Російської Федерації для отримання правової допомоги у кримінальних провадженнях, де фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко.

Джерело: Телеграм-канал голови ДБР Романа Труби

Пряма мова: "Ми ніколи не обговорювали варіант звернення до Російської Федерації для отримання правової допомоги у жодному кримінальному провадженні. До речі, тим, хто прослуховував мій кабінет, це чудово відомо.



Петро Порошенко побудував одну просту лінію захисту – прив’язати до ДБР "російський слід". Через цю призму він буде коментувати усі провадження, в яких є учасником – мабуть, інших аргументів у нього не залишилося".



Деталі: Труба нарікає, що для Порошенка "простіше робити політичні заяви, ніж проходити поліграф або давати покази". На його думку, таким чином екс-президент нехтує іміджем держави та репутацією нового правоохоронного органу.

Пряма мова: "Наголошую: жодного російського, або якогось іншого "сліду" в роботі ДБР – немає, не було та не буде. Тому, п’ятому Президенту варто знайти інше пояснення для залучення до свого захисту російського адвоката. Можливо, це він збирається отримати правову допомогу в Росії?"

Що передувало: 4 жовтня "Європейська солідарність" поширила повідомлення, що до захисту п’ятого президента України Петра Порошенка в низці кримінальних справ долучається відомий російський адвокат Ілля Новіков.

Нагадаємо: Для притягнення нардепів до відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.

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