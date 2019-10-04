Труба: Порошенко намагається прив'язати до ДБР "російський слід"
Державне бюро розслідувань не зверталося до до Російської Федерації для отримання правової допомоги у кримінальних провадженнях, де фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко.
Джерело: Телеграм-канал голови ДБР Романа Труби
Пряма мова: "Ми ніколи не обговорювали варіант звернення до Російської Федерації для отримання правової допомоги у жодному кримінальному провадженні. До речі, тим, хто прослуховував мій кабінет, це чудово відомо.
Петро Порошенко побудував одну просту лінію захисту – прив’язати до ДБР "російський слід". Через цю призму він буде коментувати усі провадження, в яких є учасником – мабуть, інших аргументів у нього не залишилося".
Деталі: Труба нарікає, що для Порошенка "простіше робити політичні заяви, ніж проходити поліграф або давати покази". На його думку, таким чином екс-президент нехтує іміджем держави та репутацією нового правоохоронного органу.
Пряма мова: "Наголошую: жодного російського, або якогось іншого "сліду" в роботі ДБР – немає, не було та не буде. Тому, п’ятому Президенту варто знайти інше пояснення для залучення до свого захисту російського адвоката. Можливо, це він збирається отримати правову допомогу в Росії?"
Що передувало: 4 жовтня "Європейська солідарність" поширила повідомлення, що до захисту п’ятого президента України Петра Порошенка в низці кримінальних справ долучається відомий російський адвокат Ілля Новіков.
Нагадаємо: Для притягнення нардепів до відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.
Передісторія:
- 19 травня 2019 року екс-заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну, після чого почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
- Наразі ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Більша частина з них була відкрила за заявам Портнова.
- П'ятий президент України раніше заявляв, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка". Коментуючи ймовірність сісти у тюрму, якщо рішення судів у справах, де фігурує Порошенко, буде не на його користь, п'ятий президент України заявив: "Я нічого не боюся".
- 2 жовтня агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела в ГПУ, повідомило, що Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою. В партії "Європейська солідарність" заявили, що питання кримінального переслідування Порошенка пов’язане з його критикою дій чинної влади.