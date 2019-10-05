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Місце Волкера може зайняти екс-співробітник ЦРУ – ЗМІ

Субота, 5 жовтня 2019, 10:03
Місце Волкера може зайняти екс-співробітник ЦРУ – ЗМІ

Спецпредставником Держдепу США з питань України замість Курта Волкера може стати 72-річний Майкл Костів.

Джерело: "Дзеркало тижня" з посиланням на високопоставлені американські джерела

Деталі: За даними видання, спочатку в Вашингтоні було прийняте рішення про призначення Костіва на посаду посла США в Україні. Але після відставки Волкера кандидатуру Костіва розглядають в якості нового спецпредставника.

Зазначається, що зараз тривають консультації з цього приводу.

Дослівно: "Якщо для призначення на посаду спецпредставника необхідний тільки підпис американського держсекретаря, то процедура призначення посла потребує затвердження Сенатом. І тут для Костіва можуть виникнути певні складності".

Біографія: 72-річний Майкл Костів протягом десяти років працював у ЦРУ, з якого він на початку 80-х пішов після скандалу.

У статті про Костіва в англійській версії Вікіпедії йдеться про дивну історію: нібито наприкінці 1981 р. він був пійманий у супермаркеті на крадіжці пакета з беконом вартістю в 2,13 дол. Він повідомив про цей інцидент своєму начальству й був відправлений в адміністративну відпустку. У 1982-му, після того, як Костів подав у відставку, обвинувачення були зняті.

Після відставки із ЦРУ Костів близько двадцяти років пропрацював в одній з найбільших у світі нафтогазових корпорацій — Chevron, у якій в 2001–2003 рр. обіймав посаду віце-президента з міжнародних урядових справ.

У 2004–2006 рр. Костів був радником директора ЦРУ.

З 2006-го по 2011-й рр. він був директором республіканського штабу комітету Сенату зі збройних сил, який очолював сенатор-республіканець Джон Маккейн.

"За словами наших інформованих співрозмовників, саме Костів привернув увагу Маккейна до українського питання", - пише "Дзеркало тижня".

З 2011-го й по теперішній час Костів обіймає посаду віце-президента Американської асоціації геологів-нафтовиків (AAPG). А із січня 2017-го також є радником директора Національної розвідки Дэна Коутса.

Крім української мови, Костів володіє російською, іспанською, італійською, польською.

Передісторія:

  • Курт Волкер подав у відставку після двох років роботи на посаді спеціального представника Держдепартаменту США з питань України.
  • Головною причиною звільнення є згадка про нього у скарзі інформатора, який пролив світло на телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
  • 3 жовтня Волкер постав перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського.
  • Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на цій посаді 20 травня.
  • До призначення нового глави дипмісії в Україні обов'язки виконувала тимчасовий повірений Крістіна Квін.
  • Із червня тимчасовим повіреним у справах США в Україні є Вільям Тейлор.

Українська правда

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Теми: США
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