Хмельницька облрада виступила проти "формули Штайнмаєра"

Хмельницька облрада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо недопущення реалізації "формули Штайнмаєра".

Джерело: сайт Хмельницької обласної ради

Деталі: На засіданні у суботу, в якому взяли участь 44 депутати облради, звернення було підтримано одноголосно.

Зазначається, що ініціаторами прийняття звернення до керівництва держави стали група депутатів облради та представники низки громадських організацій.

У пленарному засіданні 28-ї позачергової сесії взяли участь керівництво облдержадміністрації, силових структур області, очільники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, представники місцевих засобів масової інформації.

Дослівно: "Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра", за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу".

Депутати вимагають: "За жодних умов не допустити надання особливого статусу окупованим територіям ні за так званою "формулою Штайнмаєра", ні шляхом внесення змін до законодавства України".

"Проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації, відновлення кордонів замість лінії розмежування, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення, здійсненої шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, на співпрацю з окупаційним московським режимом, на лояльність до України та відповідність статусу громадянина України.

У разі подальшого загострення запровадити реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.

Розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації Московією всіх українських територій".

"Відведення сил і засобів Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішній справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях вважаємо неприпустимим".

Що було раніше: Проти реалізації "формули Штайнмаєра" раніше виступили Львівська обласна рада й Івано-Франківська обласна рада, а також Сумська та Кропивницька міські ради.

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