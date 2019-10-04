Сумська міськрада: "Формула Штайнмаєра" легітимізує окупацію

Депутати Сумської міськради виступають за недопущення імплементації "формули Штайнмаєра" і спрямували відповідне звернення президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: "Укрінформ" з засідання позачерговій сесії міськради Сум

Дослівно: "Ми, депутати Сумської міської ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої "формули Штайнмаєра" розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії.

На нашу думку, наміри з реалізації так званої "формули Штайнмаєра" є неприхованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні".

Деталі: На переконання депутатів, унаслідок реалізації "формули Штайнмаєра" Україна отримає саме легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей через проведені вибори.

"Враховуючи поведінку окупаційних військ та дії офіційного Кремля, немає жодних причин вважати, що відбудеться встановлення реального контролю над усією ділянкою українсько-російського кордону", – йдеться у заяві міськради.

"У подальшому проведення наступних виборів до українського парламенту на цих територіях остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні. Усе вищевказане стане можливим опісля імплементації нового законодавства про особливий статус та внесення змін до Конституції України", – заявили сумські депутати.

"У підсумку, разом з паралельним послабленням міжнародних санкцій щодо Російської Федерації, це означатиме перемогу Росії та поразку України", – вважають вони.

Депутатський корпус Сумської міськради закликає всі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді, заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", відомий також як Закон про особливий статус Донбасу.

Крім того, депутати закликають президента розірвати дипломатичні відносини з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації всіх українських територій, домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканість її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї.

Також Сумська міськрада вимагає від глави держави "припинити практику прийняття доленосних для України рішень без врахування думки суспільства за його спиною".

Депутати пропонують керівництву держави та провідним політичним силам організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на сході України та долі тимчасово окупованих територій.

За звернення у такій редакції проголосували 23 міські обранці з 23 присутніх у сесійній залі. Проігнорували позачергову сесію у повному складі фракції "Опозиційного блоку" та "Самопомочі".

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