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Міськрада Кропивницького теж проти "формули Штайнмаєра"

Субота, 5 жовтня 2019, 11:11

Міська рада Кропивницького звернулася до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради із застереженням щодо імплементації так званої "формули Штайнмаєра".

Джерело: сайт Кропивницької міськради

Дослівно: "Ми, депутати міської ради Кропивницького, рішуче застерігаємо від спроби використання так званої "формули Штайнмаєра", що може призвести до втрати Української державності та територіальної цілісності країни".

Деталі: Звернення було прийняте 4 жовтня на позачерговому засіданні міськради.

Депутати міської ради також закликали припинити практику прийняття доленосних для країни рішень без урахування думки суспільства і запропонували керівництву держави організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії в Україні та подальшої долі окупованих територій.

Крім того, у зверненні міститься заклик до патріотичних сил у парламенті заблокувати ухвалення нової редакції та не продовжувати дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" без широкого обговорення в інститутах громадянського суспільства.

Також депутати просять не допустити проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях до моменту повного виведення російських окупаційних військ з території України, роззброєння незаконних збройних формувань, відновлення контролю над кордоном України державною прикордонною службою, забезпечення перехідного періоду терміном не менше одного року для відновлення інститутів державної влади та повноцінної роботи українських ЗМІ.

Окремим пунктом звернення застерігається не допустити відведення Збройних Сил України з укріплених позицій.

Що було раніше: Проти реалізації "формули Штайнмаєра" раніше виступили Львівська обласна рада й Івано-Франківська обласна рада, а також Сумська міська рада. 

Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • Під документом, за яким після виборів на Донбасі набуде чинності закон про статус окупованих нині територій, стоять підписи представників України та Росії у ТКГ – Леоніда Кучми та Бориса Гризлова, представників ОРДО й ОРЛО – Наталі Ніконорової та Владислава Дейнего, а також представника голови ОБСЄ Мартіна Сайдіка.
  • 3 жовтня Зеленський наголосив, що вибори на поки непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти лише за українським законодавством.

"Українська правда" у Threads

Теми: КропивницькийДонбас
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