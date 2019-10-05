Держдеп передав Конгресу США відповідь на запит про розмову Трампа з Зеленським

Співробітники Держдепу США передали до Палати представників початкову відповідь на запит про документи у справі про телефонну розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Джерело: Держсекретар США Майк Помпео у коментарі американським ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Держдепартамент вчора ввечері (4 жовтня - ред.) відправив лист до Конгресу. Це наша початкова відповідь на запит про надання документів".

"Звичайно, ми будемо виконувати те, що вимагає від нас закон", - додав він.

Про зміст листа, відправленого Держдепом, не повідомляється.

Раніше Помпео заявив, що з одного боку готовий до співпраці з Конгресом в рамках цієї справи, та в той же час розкритикував запити про проведення слухань зі співробітниками Держдепартаменту, які надійшли від Палати представників.

Також Помпео назвав незаконною вимогу, щоб ці співробітники самі принесли конгресменам документи, які тих цікавили. Глава Держдепу пояснив, що ці документи - власність Держдепу, а не його співробітників.

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