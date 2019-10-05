Держдеп передав Конгресу США відповідь на запит про розмову Трампа з Зеленським
Співробітники Держдепу США передали до Палати представників початкову відповідь на запит про документи у справі про телефонну розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Джерело: Держсекретар США Майк Помпео у коментарі американським ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна
Дослівно: "Держдепартамент вчора ввечері (4 жовтня - ред.) відправив лист до Конгресу. Це наша початкова відповідь на запит про надання документів".
"Звичайно, ми будемо виконувати те, що вимагає від нас закон", - додав він.
Про зміст листа, відправленого Держдепом, не повідомляється.
Раніше Помпео заявив, що з одного боку готовий до співпраці з Конгресом в рамках цієї справи, та в той же час розкритикував запити про проведення слухань зі співробітниками Держдепартаменту, які надійшли від Палати представників.
Також Помпео назвав незаконною вимогу, щоб ці співробітники самі принесли конгресменам документи, які тих цікавили. Глава Держдепу пояснив, що ці документи - власність Держдепу, а не його співробітників.
Знати більше:
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Що передувало:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
- Президент США Дональд Трамп вимагатиме провести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи.
- За процедурою, якщо Палата представників підтримає імпічмент президента, ця ініціатива опиниться у Сенаті США, де Республіканська партія, що підтримує Трампа, має більшість. Трамп вважає, що сенатори поставляться до цього, як до обману.
- На думку Трампа, Палата представників США, найімовірніше, проголосує "за" його імпічмент.
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