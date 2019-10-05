СЦКК: Бойовики обстрілюють ділянки розведення сил на лінії розмежування

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Субота, 5 жовтня 2019, 19:11

Збройні формування РФ здійснили обстріли на ділянці розведення сил та засобів на лінії розмежування в напрямку н.п. Богданівка та в напрямку населеного пункту Золоте-4.  

Джерело: прес-центр штабу Об'єднаних сил з посиланням на дані української Сторони Спільного Центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. 

Деталі: За даними СЦКК, обстріли було здійснено 4 та 5 жовтня. 

Зокрема, у п'ятницю бойовики вели вогонь на ділянці розведення №3 в напрямку Богданівки та в напрямку Золотого-4 з автоматичного гранатомета, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. 

5 жовтня окупаційні війська обстріляли ділянку розведення №2 в напрямку н.п. Золоте-4 з міномета калібру 82 мм.

Окрім того в СЦКК зазначили, що 4 жовтня, попри доповленості про режим припинення вогню ворог здійснив обстріли поблизу н.п. Зайцеве Північне, Кримське, Луганське, Новолуганське, застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм (14 мін) та міномети калібру 82 мм (30 мін). 

Українська правда

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Теми: Донбас ООС Мінські угоди


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