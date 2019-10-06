ООС: 24 обстріли, 2 травмованих

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Неділя, 6 жовтня 2019, 07:29

5 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: звіт ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 18 обстрілів:

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, а ще один – бойове травмування",- повідомляють військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

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Теми: Донбас війна


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