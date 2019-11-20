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Труба назвав "злив" щодо нього фейком, але не відповів, чи його голос на записі

Середа, 20 листопада 2019, 16:11
Труба назвав злив щодо нього фейком, але не відповів, чи його голос на записі

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав записи, оприлюднені у Telegram-каналі "Трубу прорвало", провокацією, але відмовився коментувати, чи там звучить саме його голос.

Джерело: відповідь Труби на запитання на брифінгу

Пряма мова: "Я давно очікував (провокацій, – ред.) і я впевнений, що на тому не буде поставлено крапку. Ці публікації – це фейк і провокація. Вони мене не зламали. Я не буду коментувати жодних фейків і провокацій.  

Чи буду подавати у відставку? Не буду".

Деталі: Журналісти декілька разів запитували, чи це його голос на записах і чи дійсно голова Офісу президента Андрій Богдан не давав йому жодних вказівок щодо підозр чи обшуків, але Труба щоразу переводив розмову на те, яке ефективне і незалежне ДБР і на те, що наразі готуються нові підозри у "багатьох резонансних провадженнях".

Труба так і не відповів, чи це його голос на записах, заявивши врешті, що "фейків не коментуватиме".  

Труба також розповів, що після того, як у його кабінеті знайшли прослушку, було відкрито кримінальне провадження і що найближчим часом у ньому будуть результати.  

Труба запевняв, що його діяльність і діяльність ДБР повністю відкрита, і він "ні від журналістів, ні від своїх працівників не скриває жодного факту".

Також, за словами директора ДБР, на нього "ніхто з політичних діячів і керівників держави не впливав і не буде цього робити".

Для довідки:

Telegram-канал "Трубу прорвало" з’явився 19 листопада. У ньому опубліковані тексти та аудіозаписи, на яких чоловічий голос, який, словами авторів каналу, належить Трубі, говорить з іншими чоловіками про відкриття чи призупинення проваджень, про призупинення обшуків і т.п.

Одного з чоловіків нібито Труба називає "Андрій", "Андрій Йосипович" (автори каналу переконані, що це керівник Офісу президента Андрій Богдан, – ред.)

На одному з аудіозаписів голос, який нібито належить Трубі, обговорює з іншим чоловіком "підозру по Уляні" (ймовірно, мова про ексочільницю МОЗ Уляну Супрун, – ред.) і просить "підготувати довідки", бо він іде на "доповідь до ВолодОлександровича".

Також на записах обговорюють, що заступники Труби фігурують на плівках НАБУ, знятих в кабінеті у судді Вовка.

Крім того, на записах нібито є голос заступника Богдана Андрія Смирнова, який дає вказівки кого допитувати, кого "підвісити", а кого "доганяти".

На записах нібито Труба зупиняє обшуки на підприємствах Костянтина Жеваго, обговорює те, що п’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит, і те, що під час візиту МВФ не треба чіпати Приватбанк и НБУ.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрубаДБРпрослуховування
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