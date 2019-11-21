Зеленський про Іванісова: Якщо завтра буде хоч щось, я вимушу його скласти мандат

Президент Володимир Зеленський прилетів в Очаків на Миколаївщині і невдовзі влаштував зустріч із журналістами, на якій заявив, що хоче розібратися зі скандалом стосовно судимості народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до зґвалтування.

Джерело: відеотрансляція брифінгу президента в Очакові

Пряма мова: "Прочитав, що там є скандал. Завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися, фейк це чи реально у нього є причетність до кримінальної справи, пов’язаної зі згвалтуванням.

Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я вимушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу".

Людина буде покарана, якщо були почищені дані. Тому що ви знаєте, що всіх людей партія брала з народу. Це прості люди, які ніколи не були в політиці і Служба безпеки, і МВС їх перевіряли...Якщо були почищені дані – буде розслідування. Це я теж всім обіцяю.

Ми готові до очищення. І нікого не залишиться ні в уряді, ні у містах, ні в областях, ні навіть у партії "Слуга народу", якщо хоч хтось причетний хоч до чогось кримінального – до хабара або до таких кримінальних справ".

Що передувало: Зеленський вилетів із Харківщини в Очаків із затримкою через поломку літака.

Передісторія:

Екснардеп колишній "радикал" Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднив інформацію, що народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Іванісов у Facebook назвав цю інформацію "чорнухою" і "заказухою" і оприлюднив довідку про відсутність судимості.

Генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що народний депутат "Слуги народу" Роман Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні: "Перевірка була здійснена не Генеральною прокуратурою, а відповідними органами. Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на даний момент".

Водночас у ГПУ заявили, що несудимість Іванісова, про яку заявив Рябошапка, не підтверджена відомством і перевірка ще триває.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував призупинити членство Іванісова у фракції "Слуга народу" на час перевірки інформації про його судимість.

Невдовзі Іванісов написав у Facebook, що призупинив своє членство у фракції на час перевірки.

Погашення судимості означає, що судимість особи втратила своє правове значення і така особа в подальшому не може зазнавати правообмежень кримінально-правового і загальноправового характеру.