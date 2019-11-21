У Петрівському розібрали бліндажі ЗСУ
В районі розведення сил на Донбасі біля населених пунктів Петрівське-Богданівка здійснено повний демонтаж двох бліндажів.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Триває проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області. Водночас відсьогодні в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів".
Що передувало: 9 листопада на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське почалося дзеркальне розведення сил і засобів на відстань 1 км. Практична фаза розведення завершилася 11 листопада.
13 листопада піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій почали обстеження територій біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів.
21 листопада на ділянці розведення №3 "Петрівське" у Донецькій області завершили розмінування.
Нагадаємо:
- Розведення сил і засобів сторін конфлікту вже відбулося на двох ділянках - №1 в районі селища Станиця Луганська та №2 в районі міста Золоте Луганської області.
- Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.