У Петрівському розібрали бліндажі ЗСУ

В районі розведення сил на Донбасі біля населених пунктів Петрівське-Богданівка здійснено повний демонтаж двох бліндажів.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Триває проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області. Водночас відсьогодні в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів".

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Що передувало: 9 листопада на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське почалося дзеркальне розведення сил і засобів на відстань 1 км. Практична фаза розведення завершилася 11 листопада.

13 листопада піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій почали обстеження територій біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів.

21 листопада на ділянці розведення №3 "Петрівське" у Донецькій області завершили розмінування.

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