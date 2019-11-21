У Петрівському завершили розмінування

На ділянці розведення №3 "Петрівське" у Донецькій області завершили розмінування і розпочали демонтаж фортифікаційних споруд.

Джерело: пресофіцер 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади старший лейтенант Богдан Петрик у коментарі "Радіо Донбас.Реалії"

Дослівно: "Вчора, 20 листопада, до 12:00 закінчилося розмінування. А сьогодні, 21 листопада, о 12:00 розпочався демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення".

Деталі: За даними видання, у Богданівці живуть семеро місцевих жителів-пенсіонерів.

Що передувало: 9 листопада на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське почалося дзеркальне розведення сил і засобів на відстань 1 км. Практична фаза розведення завершилася 11 листопада.

13 листопада піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій почали обстеження територій біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів.

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