Головні новини неділі і ночі: "мер" Горлівки з української розвідки, ДТП з Кулебою
Колишній "народний мер" Горлівки виявився українським розвідником, уповноважений з прав дитини потрапив у серйозне ДТП – новини, які були актуальні 24 листопада.
Про мера-розвідника
Колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха виявився розвідником ГУР Міноборони України й повернувся на підконтрольну територію.
Протягом 5 років Матюха перебував на території ОРДЛО і вдавав, що підтримує бойовиків.
Розвідник заявляє, що скандальний сайт "Миротворець" було створено з його подачі. На сайті він описаний як "посібник окупантів, "народний мер" Горлівки".
Про ДТП з Кулебою
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив у серйозну ДТП. Його автівка зіткнулась з іншим транспортним засобом.
У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів, з них одна дитина, другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
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