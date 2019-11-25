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Головні новини неділі і ночі: "мер" Горлівки з української розвідки, ДТП з Кулебою

Понеділок, 25 листопада 2019, 07:00

Колишній "народний мер" Горлівки виявився українським розвідником, уповноважений з прав дитини потрапив у серйозне ДТП – новини, які були актуальні 24 листопада.

Про мера-розвідника

Колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха виявився розвідником ГУР Міноборони України й повернувся на підконтрольну територію.

Протягом 5 років Матюха перебував на території ОРДЛО і вдавав, що підтримує бойовиків.

Розвідник заявляє, що скандальний сайт "Миротворець" було створено з його подачі. На сайті він описаний як "посібник окупантів, "народний мер" Горлівки".

Про ДТП з Кулебою

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив у серйозну ДТП. Його автівка зіткнулась з іншим транспортним засобом.

У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів, з них одна дитина, другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. 

Про інші важливі новини

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що електронними водійськими правами можна буде користуватися вже у грудні.

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє, що проти нього найближчим часом зросте кількість інформаційних атак, тому що він докладає зусилля для закінчення війни.

У неділю ввечері внаслідок ворожого обстрілу в районі Березового Донецької області сталася пожежа в дачному виселку, населення евакуювали.

Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявляє, що має компромат на сім'ю кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не продавала зброю в Україну, однак визнав, що сербські міномети могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Українська правда
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