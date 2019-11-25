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Главные новости воскресенья и ночи: "мэр" Горловки с украинской разведки, ДТП с Кулебой

Понедельник, 25 ноября 2019, 07:00

Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком, уполномоченный по правам ребенка попал в серьезное ДТП – новости, которые были актуальны 24 ноября.

О мэре-разведчике

Бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины и вернулся на подконтрольную территорию.

В течение 5 лет Матюха находился на территории ОРДЛО и делал вид, что поддерживает боевиков.

Разведчик заявляет, что скандальный сайт "Миротворец" был создан с его подачи. На сайте он описан как "пособник оккупантов, "народный мэр" Горловки".

О ДТП с Кулебой

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в серьезное ДТП. Его автомобиль столкнулся с другим транспортным средством.

В результате аварии оба водителя и двое пассажиров, из них один ребенок, второго транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы.

О других важных новостях

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что против него в ближайшее время увеличится количество информационных атак, потому что он прилагает усилия для окончания войны.

В воскресенье вечером в результате вражеского обстрела в районе Березового Донецкой области произошел пожар в дачном поселке, население эвакуировали.

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявляет, что имеет компромат на семью кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Украинская правда
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