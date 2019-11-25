Новини 25 листопада: ставлення до "нових облич", Кулеба після ДТП
Українці різко змінили ставлення до "нових облич" у політиці, у Кулеби після ДТП переламані ребра, його син — непритомний — новини, які були актуальні 25 листопада.
Про соціологічні дослідження
41% українців переважно негативно ставляться до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою.
69% виборців ОПЗЖ і 74% виборців "ЄС" оцінюють напрям руху країни як неправильний.
Згідно з опитуванням, 75% громадян України позитивно ставляться до рішення Зеленського ініціювати переговори з Путіним.
47% громадян не задоволені тим, як працює зараз Верховна Рада, 34% українців робота Верховної Ради повністю чи переважно задовольняє.
Про Кулебу
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який напередодні з дітьми потрапив у ДТП, перебуває у лікарні "Феофанія" у стані середньої тяжкості, його старший син – непритомний.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
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Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Начальник Генштабу — головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак визнає, що Росія досі вважає Україну сферою свого впливу, але не вважає відкриту військову агресію з її боку найбільшою загрозою для країни.
Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що у разі підписання нової угоди про транзит з Газпромом ціна може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин.
У Чернівцях представили нового голову Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука.
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