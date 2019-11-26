Слідом за доходами ДБР отримало доступ до даних паспортів Порошенка

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Вівторок, 26 листопада 2019, 11:42

Печерський районний суд Києва дав Державному бюро розслідувань доступ до паспортних даних дипломатичного і службового паспорта п’ятого президента України Петра Порошенка, які перебувають у Міністерстві закордонних справ.

Джерело: рішення Печерського суду від 22 листопада, оприлюднене напередодні в реєстрі судових рішень

Деталі: Суд задовольнив клопотання ДБР і надав групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні МЗС. А саме: до паспортих даних службового паспорта громадянина України для в`їзду в Україну та виїзду з України, паспортих даних дипломатичного паспорта та всі документи, що надавалися та були складені при їхньому оформленні та видачі.

Що передувало: В рамках розслідування щодо відпочинку п’ятого президента України на Мальдівах суд надав слідчим ДБР доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених Порошенком страхових внесків за 5 років.

В партії "Європейська солідарність" заявили, що ухвала суду про дозвіл на вивчення інформації про доходи Порошенка не має жодного сенсу, оскільки всі декларації експрезидента за останні роки знаходяться у відкритому доступі.

Голова Європейської народної партії Дональд Туск висловив занепокоєння щодо кримінальних проваджень стосовно Порошенка.

Передісторія:

  • В ДБР є 13 проваджень, фігурантом яких є п’ятий президент України Петро Порошенко, в тому числі стосовно ймовірного незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів (Мальдіви)
  • Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні " Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка".
  • Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.
  • Журналісти програми припустили, що президент  Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.
  • Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".

Знати більше: "Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка"

Валентина Романенко, УП
Теми: ДБР Порошенко


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