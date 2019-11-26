Слідом за доходами ДБР отримало доступ до даних паспортів Порошенка

Печерський районний суд Києва дав Державному бюро розслідувань доступ до паспортних даних дипломатичного і службового паспорта п’ятого президента України Петра Порошенка, які перебувають у Міністерстві закордонних справ.

Джерело: рішення Печерського суду від 22 листопада, оприлюднене напередодні в реєстрі судових рішень

Деталі: Суд задовольнив клопотання ДБР і надав групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні МЗС. А саме: до паспортих даних службового паспорта громадянина України для в`їзду в Україну та виїзду з України, паспортих даних дипломатичного паспорта та всі документи, що надавалися та були складені при їхньому оформленні та видачі.

Що передувало: В рамках розслідування щодо відпочинку п’ятого президента України на Мальдівах суд надав слідчим ДБР доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених Порошенком страхових внесків за 5 років.

В партії "Європейська солідарність" заявили, що ухвала суду про дозвіл на вивчення інформації про доходи Порошенка не має жодного сенсу, оскільки всі декларації експрезидента за останні роки знаходяться у відкритому доступі.

Голова Європейської народної партії Дональд Туск висловив занепокоєння щодо кримінальних проваджень стосовно Порошенка.

Передісторія:

В ДБР є 13 проваджень, фігурантом яких є п’ятий президент України Петро Порошенко, в тому числі стосовно ймовірного незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів (Мальдіви)

Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні " Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка".

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".

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