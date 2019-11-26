Вслед за доходами ГБР получило доступ к данным паспортов Порошенко
Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического и сулежебного паспорта пятого президента Украины Петра Порошенко, находящихся в Министерстве иностранных дел.
Источник: решение Печерского суда от 22 ноября, опубликованное накануне в реестре судебных решений
Детали: Суд удовлетворил ходатайство ГБР и предоставил группе следователей разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении МИД. А именно: к данным служебного паспорта гражданина Украины для въезда в Украину и выезда из Украины, паспорт данных дипломатического паспорта и все документы, предоставленные и были составлены при их оформлении и выдачи.
Что было ранее: В рамках расследования относительно отдыха пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.
В партии "Европейская солидарность" заявили, что решение суда о разрешении на изучение информации о доходах Порошенко не имеет никакого смысла, поскольку все декларации экс-президента за последние годы находятся в открытом доступе.
Председатель Европейской народной партии Дональд Туск выразил обеспокоенность относительно уголовных производств в отношении Порошенко.
Предыстория:
- В ГБР есть 13 производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, в том числе относительно вероятной незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы).
- Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы "Схемы" в своем расследовании "Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".
- Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн гривен.
- Журналисты программы предположили, что президент Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.
- В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией в пограничников".
- На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты, но отказались уточнять сумму.
Знать больше: "Встреть весну без пороха. В чем подозревают Порошенко"