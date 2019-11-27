Лавров розповів, чого вимагатиме Путін від Зеленського на нормандській зустрічі

Росія на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня звернеться із закликом до Києва, щоб він почав прямий діалог з Донбасом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Киргизії.

Пряма мова: "Ми чули від минулої адміністрації в Україні, від минулого режиму, заяви про те, що вони ніколи не вестимуть прямі переговори з Донецьком і Луганськом, чули і від представників уже нової адміністрації президента Зеленського подібні висловлювання, так само як і інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання мінських домовленостей...

Росія як член "нормандської четвірки" сформувала рамки, які лягли в основу мінських домовленостей. І ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. І це (виконання домовленостей) залежить, перш за все, від цих сторін, які безпосередньо конфліктують на сході України".

Деталі: Лавров сказав, що про все це сторони говоритимуть на саміті нормандського формату 9 грудня о Парижі, і "Зеленський повинен буде докладно пояснити, як він бачить сам свої дії щодо виконання мінських домовленостей".

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