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Лавров рассказал, чего потребует Путин от Зеленского на нормандской встрече

Среда, 27 ноября 2019, 11:56
Лавров рассказал, чего потребует Путин от Зеленского на нормандской встрече

Россия на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы МИДа РФ Сергея Лаврова на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

Прямая речь: "Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения минских договоренностей…

Россия как член "нормандской четверки" сформировала рамки, которые легли в основу минских договоренностей. И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины".

Детали: Лавров сказал, что обо всем этом стороны будут говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже, и "Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению минских договоренностей".

Предыстория:

  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже.
  • Зеленский на ней планирует среди прочего говорить о прекращении огня на Донбассе.
  • Последняя встреча на высшем уровне в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года.

Темы: РосcияУкраинанормандский форматПутинЗеленский
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