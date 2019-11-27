Власника готелю "Токіо стар", де загинули 9 людей, відпустили під домашній арешт

Одеський апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт головного підозрюваного у справі пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в якій загинуло 9 осіб, підприємця Вадима Чорного.

Джерело: Радіо Свобода

Дослівно: "Застосувати до Вадима Чорного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк всього розслідування до 18.12.2019 включно із забороною цілодобово залишати місце, де він мешкає".

Пряма мова Чорного: "Після того, як прокурор долучив до справи експертизу, згідно з якою загорівся новий електродріт, тримати мене було неможливо.

Він не розумів різниці між первинним і вторинним загорянням і зробив це помилково, в іншому випадку я би сидів тут роками. Цей дріт встановив електрик із дипломом до сертифікованої розетки і офіційної пральної машини".

Деталі: Чорний також має здати свої паспорти – український та американський.

Відзначається, що прокурор не став коментувати рішення суду.

Апеляційні скарги Чорного і прокуратури розглядала вже третя колегія суддів – попередники брали самовідвід після клопотань захисту про недовіру.

Ще двоє підозрюваних у справі переховуються від слідства і оголошені в розшук. Це співвласник готелю "Токіо Стар" Сергій Дурач і головний інженер закладу. Його ім’я поки не повідомляється.

Також під домашнім арештом перебуває старший адміністратор готелю Ірина Паровик, ще один підозрюваний – адміністратор Оксана Єжак.

Що було раніше: Чорний раніше знаходився під арештом, але міг вийти з СІЗО в разі внесення застави в більш ніж 53 мільйони гривень.

До цього Приморський районний суд в Одесі зобов’язав правоохоронців розслідувати пожежу як спробу приховати сліди вбивства, як залишення в небезпеці – цю версію висунула фізична особа, Микола Коваль.

Про неї також говорив в суді Чорний. За його словами, підпалити готель міг сумчанин Олексій Долгих, в якого на пожежі загинули дружина та десятирічна донька.

Коваль наголошував, що згідно із матеріалами справи тіло дівчинки знайшли під пральною машиною, причина смерті поки не була досліджена, а оскільки пожежа почалася саме з пральної, дівчина б не побігла туди сама.

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