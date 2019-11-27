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Владельца гостиницы "Токио Стар", где погибли 9 человек, отпустили под домашний арест

Среда, 27 ноября 2019, 12:00

Одесский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу пожара в одесской гостинице "Токио Стар", в которой погибли 9 человек, предпринимателя Вадима Черного.

Источник: Радио Свобода

Дословно: "Применить к Вадиму Черному меру пресечения в виде домашнего ареста на срок всего расследования до 18.12.2019 включительно с запретом круглосуточно оставлять место, где он живет".

Прямая речь Черного: "После того, как прокурор привлек к делу экспертизу, согласно которой загорелся новый электропровод, держать меня было невозможно.

Он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием и сделал это по ошибке, в противном случае я бы сидел здесь годами. Этот провод установил электрик с дипломом в сертифицированной розетки и официальной стиральной машины".

Детали: Черный также должен сдать свои паспорта - украинский и американский.

Отмечается, что прокурор не стал комментировать решение суда.

Апелляционные жалобы Черного и прокуратуры рассматривала уже третья коллегия судей - предшественники брали самоотвод после ходатайств защиты о недоверии.

Еще двое подозреваемых по делу скрываются от следствия и объявлены в розыск. Это совладелец гостиницы "Токио Стар" Сергей Дурач и главный инженер заведения. Его имя пока не сообщается.

Также под домашним арестом находится старший администратор гостиницы Ирина Паровик, еще один подозреваемый - администратор Оксана Ежак.

Что было раньше: Чорный ранее находился под арестом, но мог выйти из СИЗО в случае внесения залога в более чем 53 миллиона гривен.

До этого Приморский районный суд в Одессе обязал правоохранителей расследовать пожар как попытку скрыть следы убийства, как оставление в опасности - эту версию выдвинуло физическое лицо, Николай Коваль.

О ней также говорил в суде Черный. По его словам, поджечь отель мог сумчанин Алексей Долгих, у которого на пожаре погибли жена и десятилетняя дочь.

Коваль отмечал, что согласно с материалами дела тело девочки нашли под стиральной машиной, причина смерти пока не была исследована, а поскольку пожар начался именно с прачечной, девочка бы не побежала туда сама.

Напомним:

  • Ранее суд освободил из-под стражи администратора гостиницы "Токио Стар", Ирину Паровик, мера пресечения изменена на домашний арест. Ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст. 270 УК).
  • В ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого 9 человек погибли, 10 были госпитализированы.
  • По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. Дочь погибшей австралийки требует от владельца отеля выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов.
  • Полиция рассматривала версии возможного факта убийства, поджога с целью сокрытия преступления, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожного использования огня жителями отеля.
  • Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
  • Областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу гостиницы "Токио Стар".

Украинская правда
Темы: Одессапожарсуд
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