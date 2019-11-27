Владельца гостиницы "Токио Стар", где погибли 9 человек, отпустили под домашний арест
Одесский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу пожара в одесской гостинице "Токио Стар", в которой погибли 9 человек, предпринимателя Вадима Черного.
Источник: Радио Свобода
Дословно: "Применить к Вадиму Черному меру пресечения в виде домашнего ареста на срок всего расследования до 18.12.2019 включительно с запретом круглосуточно оставлять место, где он живет".
Прямая речь Черного: "После того, как прокурор привлек к делу экспертизу, согласно которой загорелся новый электропровод, держать меня было невозможно.
Он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием и сделал это по ошибке, в противном случае я бы сидел здесь годами. Этот провод установил электрик с дипломом в сертифицированной розетки и официальной стиральной машины".
Детали: Черный также должен сдать свои паспорта - украинский и американский.
Отмечается, что прокурор не стал комментировать решение суда.
Апелляционные жалобы Черного и прокуратуры рассматривала уже третья коллегия судей - предшественники брали самоотвод после ходатайств защиты о недоверии.
Еще двое подозреваемых по делу скрываются от следствия и объявлены в розыск. Это совладелец гостиницы "Токио Стар" Сергей Дурач и главный инженер заведения. Его имя пока не сообщается.
Также под домашним арестом находится старший администратор гостиницы Ирина Паровик, еще один подозреваемый - администратор Оксана Ежак.
Что было раньше: Чорный ранее находился под арестом, но мог выйти из СИЗО в случае внесения залога в более чем 53 миллиона гривен.
До этого Приморский районный суд в Одессе обязал правоохранителей расследовать пожар как попытку скрыть следы убийства, как оставление в опасности - эту версию выдвинуло физическое лицо, Николай Коваль.
О ней также говорил в суде Черный. По его словам, поджечь отель мог сумчанин Алексей Долгих, у которого на пожаре погибли жена и десятилетняя дочь.
Коваль отмечал, что согласно с материалами дела тело девочки нашли под стиральной машиной, причина смерти пока не была исследована, а поскольку пожар начался именно с прачечной, девочка бы не побежала туда сама.
Напомним:
- Ранее суд освободил из-под стражи администратора гостиницы "Токио Стар", Ирину Паровик, мера пресечения изменена на домашний арест. Ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст. 270 УК).
- В ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого 9 человек погибли, 10 были госпитализированы.
- По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. Дочь погибшей австралийки требует от владельца отеля выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов.
- Полиция рассматривала версии возможного факта убийства, поджога с целью сокрытия преступления, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожного использования огня жителями отеля.
- Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
- Областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу гостиницы "Токио Стар".