Уряд пообіцяв щорічну грошову допомогу для полонених і їхніх родичів

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада прийняв рішення про виплату щорічної грошової допомоги звільненим з полону та родинам тих, хто досі незаконно позбавлений волі.

Джерело: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Дослівно: "Звільнені з полону незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території РФ у зв’язку з громадсько або політичною діяльністю, а також родичі тих, хто досі перебуває в полоні зможуть звертатись по грошову допомогу не лише один раз (як передбачено нині), а щороку".

Деталі: Грошову допомогу надаватимуть на відшкодування витрат, пов’язаних з відвідуванням позбавлених волі їхніми родичами, надання полоненим, ув’язненим та членам їхніх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг тощо.

Допомога буде призначатися за рішенням комісії.

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