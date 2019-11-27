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Уряд пообіцяв щорічну грошову допомогу для полонених і їхніх родичів

Середа, 27 листопада 2019, 12:37

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада прийняв рішення про виплату щорічної грошової допомоги звільненим з полону та родинам тих, хто досі незаконно позбавлений волі.

Джерело: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Дослівно: "Звільнені з полону незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території РФ у зв’язку з громадсько або політичною діяльністю, а також родичі тих, хто досі перебуває в полоні зможуть звертатись по грошову допомогу не лише один раз (як передбачено нині), а щороку".

Деталі: Грошову допомогу надаватимуть на відшкодування витрат, пов’язаних з відвідуванням позбавлених волі їхніми родичами, надання полоненим, ув’язненим та членам їхніх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг тощо.

Допомога буде призначатися за рішенням комісії.

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Передісторія:

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  
  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
  • 7 вересня повноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України.
  • У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.
  • 3 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що ще один обмін утримуваними особами може відбутися "наступного тижня". Але такого обміну не було. 

Українська правда
Теми: полоненіКабінет міністрівРосія
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