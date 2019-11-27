Уряд пообіцяв щорічну грошову допомогу для полонених і їхніх родичів
Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада прийняв рішення про виплату щорічної грошової допомоги звільненим з полону та родинам тих, хто досі незаконно позбавлений волі.
Джерело: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Дослівно: "Звільнені з полону незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території РФ у зв’язку з громадсько або політичною діяльністю, а також родичі тих, хто досі перебуває в полоні зможуть звертатись по грошову допомогу не лише один раз (як передбачено нині), а щороку".
Деталі: Грошову допомогу надаватимуть на відшкодування витрат, пов’язаних з відвідуванням позбавлених волі їхніми родичами, надання полоненим, ув’язненим та членам їхніх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг тощо.
Допомога буде призначатися за рішенням комісії.
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Передісторія:
- 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
- Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
- 7 вересня повноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України.
- У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.
- 3 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що ще один обмін утримуваними особами може відбутися "наступного тижня". Але такого обміну не було.