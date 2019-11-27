Кабмин пообещал ежегодную денежную помощь для пленных и их родственников

Кабинет министров на заседании 27 ноября принял решение о выплате ежегодной денежной помощи освобожденным из плена и семьям тех, кто до сих пор незаконно лишен свободы.

Источник: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Дословно: "Освобожденные из плена незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации, Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и/или территории РФ в связи с общественно или политической деятельностью, а также родственники тех, кто еще находится в плену смогут обращаться за денежной помощью не только один раз (как предусмотрено сейчас), а каждый год".

Детали: Денежную помощь будут предоставлять на возмещение расходов, связанных с посещением лишенных свободы их родственниками, предоставление пленным, заключенным и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг и тому подобное.

Помощь будет назначаться по решению комиссии.

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