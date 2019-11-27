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Кабмин пообещал ежегодную денежную помощь для пленных и их родственников

Среда, 27 ноября 2019, 12:37

Кабинет министров на заседании 27 ноября принял решение о выплате ежегодной денежной помощи освобожденным из плена и семьям тех, кто до сих пор незаконно лишен свободы.

Источник: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Дословно: "Освобожденные из плена незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации, Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и/или территории РФ в связи с общественно или политической деятельностью, а также родственники тех, кто еще находится в плену смогут обращаться за денежной помощью не только один раз (как предусмотрено сейчас), а каждый год".

Детали: Денежную помощь будут предоставлять на возмещение расходов, связанных с посещением лишенных свободы их родственниками, предоставление пленным, заключенным и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг и тому подобное.

Помощь будет назначаться по решению комиссии.

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
  • 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев
  • 3 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что еще один обмен удерживаемыми лицами может состояться на "следующей неделе". Но такой обмен не состоялся.

Украинская правда
Темы: пленныеКабинет министровРосcия
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