Труба: Голос із "прослушки" схожий на мій, для експертизи немає оригіналу

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба припустив, що на скандальних аудіозаписах, зроблених нібито в його кабінеті, голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза.

Джерело: Роман Труба в інтерв’ю LB.ua

Пряма мова: "Моя відповідь наступна: голос схожий. Але чи це мій голос – я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу...

Голос – схожий на голос директора ДБР Романа Труби, але якщо ми говоримо про ці події (про які йдеться на плівці – ред.), то вони не відбувалися".

Деталі: Очільник ДБР також відзначив, що у випадку експертизи готовий надати зразки голосу. А експертиза може бути призначена, якщо є оригінали записів.

Водночас, за його словами, якби ці оригінали були, не було би потреби викладати записи у Telegram: "Людина передала би оригінал у правоохоронний орган".

Труба також повідомив, що кримінальне провадження щодо встановлення прослушки в ДБР розслідує саме Бюро розслідувань, оскільки це "єдиний орган, який хоче дати відповіді на питання, хто встановив незаконні прослуховуючі пристрої в кабінеті директора".

Що було раніше: Труба відмовлявся коментувати, чи на записах звучить саме його голос.

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