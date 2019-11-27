Труба: Голос із "прослушки" схожий на мій, для експертизи немає оригіналу

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Середа, 27 листопада 2019, 21:45

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба припустив, що на скандальних аудіозаписах, зроблених нібито в його кабінеті, голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза.

Джерело: Роман Труба в інтерв’ю LB.ua

Пряма мова: "Моя відповідь наступна: голос схожий. Але чи це мій голос – я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу...

Голос – схожий на голос директора ДБР Романа Труби, але якщо ми говоримо про ці події (про які йдеться на плівці – ред.), то вони не відбувалися".

Деталі: Очільник ДБР також відзначив, що у випадку експертизи готовий надати зразки голосу. А експертиза може бути призначена, якщо є оригінали записів.

Водночас, за його словами, якби ці оригінали були, не було би потреби викладати записи у Telegram: "Людина передала би оригінал у правоохоронний орган". 

Труба також повідомив, що кримінальне провадження щодо встановлення прослушки в ДБР розслідує саме Бюро розслідувань, оскільки це "єдиний орган, який хоче дати відповіді на питання, хто встановив незаконні прослуховуючі пристрої в кабінеті директора".

Що було раніше: Труба відмовлявся коментувати, чи на записах звучить саме його голос.

Передісторія:

  • 21 вересня Труба заявив, що виявив у робочому кабінеті апаратуру для прослуховування, вмонтовану у вентиляційну систему. 
  • Увечері 19 листопада в месенджері Telegram з'явився анонімний канал під назвою "Трубу прорвало" із аудіозаписами нібито в кабінеті керівника ДБР.
  • На записах одного зі співрозмовників імовірний Труба називає "Андрій Йосипович" (можливо, керівник Офісу президента Андрій Богдан).
  • На одному з аудіозаписів голос, який нібито належить Трубі, обговорює з іншим чоловіком "підозру по Уляні" (ймовірно, мова про ексочільницю МОЗ Уляну Супрун – ред.) і просить "підготувати довідки", бо він іде на "доповідь до Володимира Олександровича".
  • Також на записах обговорюють, що заступники Труби фігурують на плівках НАБУ, знятих у кабінеті судді Вовка.
  • На записах також нібито є голос заступника Богдана Андрія Смирнова, який дає вказівки кого допитувати, кого "підвісити", а кого "доганяти".
  • Крім того, на записах нібито Труба зупиняє обшуки на підприємствах Костянтина Жеваго і обговорює те, що під час візиту МВФ не треба чіпати Приватбанк и НБУ.

Теми: Труба ДБР


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