Труба: Голос из "прослушки" похож на мой, для экспертизы нет оригинала

Директор Госбюро расследований Роман Труба предположил, что на скандальных аудиозаписях, сделанных якобы в его кабинете, голос похож на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза.

Источник: Роман Труба в интервью LB.ua

Прямая речь: "Мой ответ следующий: голос похож. Но мой ли это голос – я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу...

Голос похож на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях (о которых идет речь на пленке – ред.), то они не происходили".

Детали: Глава ГБР также отметил, что в случае экспертизы готов предоставить образцы голоса. А экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей.

По его словам, если бы эти оригиналы были, не было бы необходимости выкладывать записи в Telegram: "Человек передала бы оригинал в правоохранительный орган".

Труба также сообщил, что уголовное производство по установлению прослушки в ГБР расследует именно Бюро расследований, поскольку это "единственный орган, который хочет дать ответ на вопрос, кто установил незаконные прослушивающие устройства в кабинете директора".

Что было ранее: Труба отказывался комментировать, звучит ли на записях именно его голос.

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