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Труба: Голос из "прослушки" похож на мой, для экспертизы нет оригинала

Среда, 27 ноября 2019, 20:45
Труба: Голос из прослушки похож на мой, для экспертизы нет оригинала

Директор Госбюро расследований Роман Труба предположил, что на скандальных аудиозаписях, сделанных якобы в его кабинете, голос похож на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза.

Источник: Роман Труба в интервью LB.ua

Прямая речь: "Мой ответ следующий: голос похож. Но мой ли это голос – я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу...

Голос похож на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях (о которых идет речь на пленке – ред.), то они не происходили".

Детали: Глава ГБР также отметил, что в случае экспертизы готов предоставить образцы голоса. А экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей.

По его словам, если бы эти оригиналы были, не было бы необходимости выкладывать записи в Telegram: "Человек передала бы оригинал в правоохранительный орган".

Труба также сообщил, что уголовное производство по установлению прослушки в ГБР расследует именно Бюро расследований, поскольку это "единственный орган, который хочет дать ответ на вопрос, кто установил незаконные прослушивающие устройства в кабинете директора".

Что было ранее: Труба отказывался комментировать, звучит ли на записях именно его голос.

Предыстория:

  • 21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало" с аудиозаписями якобы в кабинете главы ГБР.
  • На записях предположительно Труба называет одного из собеседников "Андрей Иосифович" (возможно, руководитель Офиса президента Андрей Богдан).
  • На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь об эксглаве МОЗ Ульяне Супрун) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к Владимиру Александровичу".
  • Также на записях разговор о том, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете судьи Вовка.
  • На записях также якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".
  • Кроме того, якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго и говорит, что во время визита МВФ не следует трогать Приватбанк и НБУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрубаГБР
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