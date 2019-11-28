Кабмін зупинив інвестпроект із реконструкції "Українського дому"
Міжвідомча комісія з питань державних інвестпроектів вирішила зупинити реалізацію проекту реконструкції будівлі "Українського дому" на вулиці Хрещатик, 2 у Києві.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на примітку до проекту реконструкції "Українського дому" в оприлюдненому переліку державних інвестиційних проектів
Дослівно: "Міжвідомча комісія 3 листопада рекомендувала призупинити реалізацію передінвестиційного етапу проекту за державні капітальні вкладення до повторного розгляду в 2020 році".
Деталі: Згідно з протоколом засідання комісії від 22 квітня 2019 року, завершення реконструкції будівлі держустанови "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" планувалося в 2022 році.
Вартість реконструкції становила 757 мільйонів гривень.
Керівник Держуправління справами Сергій Прилипко заявляв, що станом на 22 квітня був укладений договір з ДП "НДПІ містобудування" на розробку проектної документації об'єкта реконструкції.
Мінфін на 2019 рік передбачив асигнування в розмірі 10 мільйонів гривень на реалізацію проекту. А в попередні роки в рамках проекту було виділено 8 мільйонів гривень.
Довідка:
"Український дім" було відкрито в 1982 році, його загальна площа становить 20 тис. кв.м.
Конгрес-центр налічує виставкові зали, кіноконцертний зал на 477 місць, 9 конференц-залів.
У 2010 році Центр отримав статус національного.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський планував переїхати з Банкової – можливо, в "Український дім" на Європейській площі.
- А на Банковій пропонували влаштувати музей – і Національний художній музей України був не проти.
- 20 червня команда президента Володимира Зеленського презентувала концепцію нового офісу: там запланували фонтан з ефектами і місце для протестів.
- 4 липня повідомлялося, що перетворення Українського дому на офіс президента можуть почати вже в серпні, на це потрібно близько 300 мільйонів гривень і приблизно 1 рік часу.
- Але 31 серпня глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Офіс не планує переїжджати з приміщення на вулиці Банковій.
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