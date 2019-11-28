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Кабмін зупинив інвестпроект із реконструкції "Українського дому"

Четвер, 28 листопада 2019, 14:58

Міжвідомча комісія з питань державних інвестпроектів вирішила зупинити реалізацію проекту реконструкції будівлі "Українського дому" на вулиці Хрещатик, 2 у Києві.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на примітку до проекту реконструкції "Українського дому" в оприлюдненому переліку державних інвестиційних проектів

Дослівно: "Міжвідомча комісія 3 листопада рекомендувала призупинити реалізацію передінвестиційного етапу проекту за державні капітальні вкладення до повторного розгляду в 2020 році".

Деталі: Згідно з протоколом засідання комісії від 22 квітня 2019 року, завершення реконструкції будівлі держустанови "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" планувалося в 2022 році.

Вартість реконструкції становила 757 мільйонів гривень.

Керівник Держуправління справами Сергій Прилипко заявляв, що станом на 22 квітня був укладений договір з ДП "НДПІ містобудування" на розробку проектної документації об'єкта реконструкції.

Мінфін на 2019 рік передбачив асигнування в розмірі 10 мільйонів гривень на реалізацію проекту. А в попередні роки в рамках проекту було виділено 8 мільйонів гривень.

Довідка: 

"Український дім" було відкрито в 1982 році, його загальна площа становить 20 тис. кв.м.

Конгрес-центр налічує виставкові зали, кіноконцертний зал на 477 місць, 9 конференц-залів.

У 2010 році Центр отримав статус національного.  

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський планував переїхати з Банкової – можливо, в "Український дім" на Європейській площі.
  • А на Банковій пропонували влаштувати музей – і Національний художній музей України був не проти.
  • 20 червня команда президента Володимира Зеленського презентувала концепцію нового офісу: там запланували фонтан з ефектами і місце для протестів.  
  • 4 липня повідомлялося, що перетворення Українського дому на офіс президента можуть почати вже в серпні, на це потрібно близько 300 мільйонів гривень і приблизно 1 рік часу.
  • Але 31 серпня глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Офіс не планує переїжджати з приміщення на вулиці Банковій.




Теми: Кабінет міністрів
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