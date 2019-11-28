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Кабмин остановил инвестпроект по реконструкции "Украинского дома"

Четверг, 28 ноября 2019, 14:58

Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестпроектов решила остановить реализацию проекта реконструкции здания "Украинского дома" на улице Крещатик, 2 в Киеве.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на примечание к проекту реконструкции "Украинского дома" в обнародованном перечне государственных инвестиционных проектов

Дословно: "Межведомственная комиссия 3 ноября рекомендовала приостановить реализацию прединвестиционного этапа проекта за государственные капитальные вложения до повторного рассмотрения в 2020 году".

Детали: Согласно протоколу заседания комиссии от 22 апреля 2019 года, завершение реконструкции здания госучреждения "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" планировалось в 2022 году.

Стоимость реконструкции составила 757 миллионов гривен.

Руководитель Госуправления делами Сергей Прилипко заявлял, что по состоянию на 22 апреля был заключен договор с ГП "НИПИ градостроительства" на разработку проектной документации объекта реконструкции.

Минфин на 2019 год предусмотрел ассигнования в размере 10 миллионов гривен на реализацию проекта. А в предыдущие годы в рамках проекта было выделено 8 миллионов гривен.

Справка: 

"Украинский дом" был открыт в 1982 году, его общая площадь составляет 20 тыс. кв.м.

Конгресс-центр насчитывает выставочные залы, киноконцертный зал на 477 мест, 9 конференц-залов.

В 2010 году Центр получил статус национального.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский был намерен переехать с Банковой – возможно, в "Украинский дом" на Европейской площади.
  • А на Банковой предлагали устроить музей – и Национальный художественный музей Украины был не против.
  • 20 июня команда президента Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.
  • 4 июля сообщалось, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени. 
  • Но 31 августа глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Офис не планирует переезжать из помещения на улице Банковой.

Темы: Кабинет министров
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