Ветеранку, що може бути причетна до справи Шеремета, залишили під вартою

Ветаранку АТО Інну Грищенко, яку підозрюють у замаху на вбивство в Івано-Франківській області, лишили під вартою.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту Грищенко на арешт.

За даними УП, Інна Грищенко та її чоловік Владислав фігурують у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Однак наразі офіційно їй оголошена підозра лише у справі замаху на вибух в Івано-Франківській області.

Її захист подав апеляцію на арешт Грищенко, попросивши відпустити її з-під варти під цілодобовий арешт.

Прокурор був проти, аргументуючи це тим, що Грищенко є ветеранкою АТО, і тому нібито може переховуватись на окупованій території.

Водночас, адвокати жінки наполягали, що її затримали незаконно та безпідставно, адже справа розслідується з 2018 року, і за цей час Грищенко не втекла і не переховувалась. Перед затриманням вона не отримувала жодних повісток.

Крім того, під час затримання та вручення підозри ветеранці поруч не було її адвоката.

Сама Грищенко, виступаючи у суді, розповіла, що неодноразово з’являлась до слідчих, коли справу розслідували ще в Івано-Франківську. За словами жінки, їй ще там планували вручити підозру.

Після оголошення рішення Інна Грищенко заявила, що через неї слідство намагається тиснути на її чоловіка, щоб "вибити" зізнання.

На питання hromadske, хто вперше сказав Інні Грищенко про її ймовірну причетність до справи Шеремета, вона відповіла: "Опер, який був старший під час обшуку у мене у квартирі. 5 числа цього місяця. За чоловіка вони нічого не казали".

Що було раніше: 26 листопада Апеляційний суд Києва втретє не розглянув оскарження арешту колишнього бійця "Правого сектора" Інни Грищенко.

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