Новини 29 листопада: "кордон" ОРДО, закон про звання

Бойовики ОРДО встановили "державний" кордон з Україною, Зеленський підписав закон про нові звання в армії — новини, які були актуальні 29 листопада.

Про ОРДО

Так званий парламент окупованих регіонів Донецької області формально встановив "державний кордон" з підконтрольною уряду територією України.

Про звання

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт змін до статутів Збройних сил України та низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов'язку.

Закон приводить військові звання у відповідність із стандартами НАТО, і сприяє переходу ЗСУ на армію європейського зразка.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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