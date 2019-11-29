Онищенко повертається в Україну - ЗМІ

Розшукуваний екснардеп-утікач, бізнесмен Олександр Онищенко заявив, що збирається повернутися до Києва 13 грудня, щоб спростувати звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей.

Джерело: Kyiv Post

Пряма мова: "Я вважаю, що пора".

Деталі: В якості підтвердження свого наміру Онищенко відправив журналістам видання квиток в економ-класі на літак команії Ryanair, який 13 грудня вилітає з Барселони до Києва.

Бізнесмен, який залишив Україну в 2016 році, сказав, що живе в селі в Іспанії.

Видання зазначає, що політ на літаку лоукостера Ryanair не надто відповідає Онищенку, який більше звик до розкішного способу життя.

Онищенко заявив, що у нього є документи, які підтверджують, що він може повернутися додому, коли захоче, і показав їх редакції Kyiv Post.

Однак, в перекладі з іспанської, як пише Kyiv Post, в документі йдеться, що він погодився здатися Києву за вказівкою іспанських і українських правоохоронців, а також Інтерполу. На даний час його немає в базі даних Інтерполу.

У серпні адвокат Онищенка попросив суд дозволити його клієнту добровільно здатися. Передача може бути узгоджена з Інтерполом, погодився адвокат, але попросив провести її без арешту Онищенка, тому що "немає ніякого ризику, що він втече".

За словами адвоката, ще однією причиною, через яку заарештовувати Онищенка немає необхідності, є те, що у нього є дружина і син, що народився в Іспанії, з якими він буде їхати.

У той же час екснардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі припустив, що насправді Онищенко не повернеться в Україну оскільки "ходять чутки, що він отримав посвідку на проживання в Італії на 10 років".

Українська правда звернулася до Онищенка по коментар, але досі відповіді не отримала.

Що було раніше: В листопаді голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що в грудні Онищенко екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди.

У свою чергу, Онищенко заявив, що Ситник бреше про екстрадицію і заморожування його рахунків. При цьому він пообіцяв повернутися в Україну добровільно, "якщо захоче".

Онищенко мав намір повернутися в Україну і взяти участь у дострокових парламентських виборах 2019 року.

ЦВК йому відмовила, оскільки протягом 5 років він не проживав в Україні.

Онищенко подав апеляцію і переміг. Рішення на його користь було ухвалено на підставі документів, за якими з 2016 року він був закордоном, "бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника".

Зрештою ЦВК повторно відмовила Онищенку.

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