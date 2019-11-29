Онищенко повертається в Україну - ЗМІ
Розшукуваний екснардеп-утікач, бізнесмен Олександр Онищенко заявив, що збирається повернутися до Києва 13 грудня, щоб спростувати звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей.
Джерело: Kyiv Post
Пряма мова: "Я вважаю, що пора".
Деталі: В якості підтвердження свого наміру Онищенко відправив журналістам видання квиток в економ-класі на літак команії Ryanair, який 13 грудня вилітає з Барселони до Києва.
Бізнесмен, який залишив Україну в 2016 році, сказав, що живе в селі в Іспанії.
Видання зазначає, що політ на літаку лоукостера Ryanair не надто відповідає Онищенку, який більше звик до розкішного способу життя.
Онищенко заявив, що у нього є документи, які підтверджують, що він може повернутися додому, коли захоче, і показав їх редакції Kyiv Post.
Однак, в перекладі з іспанської, як пише Kyiv Post, в документі йдеться, що він погодився здатися Києву за вказівкою іспанських і українських правоохоронців, а також Інтерполу. На даний час його немає в базі даних Інтерполу.
У серпні адвокат Онищенка попросив суд дозволити його клієнту добровільно здатися. Передача може бути узгоджена з Інтерполом, погодився адвокат, але попросив провести її без арешту Онищенка, тому що "немає ніякого ризику, що він втече".
За словами адвоката, ще однією причиною, через яку заарештовувати Онищенка немає необхідності, є те, що у нього є дружина і син, що народився в Іспанії, з якими він буде їхати.
У той же час екснардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі припустив, що насправді Онищенко не повернеться в Україну оскільки "ходять чутки, що він отримав посвідку на проживання в Італії на 10 років".
Українська правда звернулася до Онищенка по коментар, але досі відповіді не отримала.
Що було раніше: В листопаді голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що в грудні Онищенко екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди.
У свою чергу, Онищенко заявив, що Ситник бреше про екстрадицію і заморожування його рахунків. При цьому він пообіцяв повернутися в Україну добровільно, "якщо захоче".
Онищенко мав намір повернутися в Україну і взяти участь у дострокових парламентських виборах 2019 року.
ЦВК йому відмовила, оскільки протягом 5 років він не проживав в Україні.
Онищенко подав апеляцію і переміг. Рішення на його користь було ухвалено на підставі документів, за якими з 2016 року він був закордоном, "бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника".
Зрештою ЦВК повторно відмовила Онищенку.
Нагадаємо:
- НАБУ на 16 лютого викликало нардепа-втікача Олександра Онищенка для вручення обвинувального акта за підозрою у створенні незаконної газової схеми.
- Онищенко, перебуваючи за межами України, на це відповів, що НАБУ може вручати йому повістку про виклик для вручення обвинувального акту лише після дозволу Верховної Ради.
- 8 лютого директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро завершило досудове розслідування у справі, де фігурував Онищенко.
- За даними НАБУ, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
- Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.
- 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
- 19 грудня 2017 року суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.
- Станом на квітень 2018 року слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб.