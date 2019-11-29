Бойовики ОРДО встановили "державний" кордон з Україною – росЗМІ
Так званий парламент окупованих регіонів Донецької області формально встановив "державний кордон" з підконтрольною уряду територією України.
Джерело: заява так званого голови "Народної ради ДНР" Володимира Бідьовки, російське видання ТАСС
Дослівно Бідьовка: "У цьому законі не забуті ті люди, які проживають на території, тимчасово підконтрольній Україні. Тому межа визначена по території Донецької області, яка була на період 2014 року.
До моменту врегулювання конфлікту на Донбасі межа "ДНР" буде проходити по лінії зіткнення, як це визначено мінських угодами".
Деталі: Терористи встановили "кордон" по лінії окупації від початку 2014 року, а території, які уряд повернув під контроль, називають "тимчасово підконтрольними Україні".
Відзначається, що 76 "депутатів" ОРДО підтримали документ в двох читаннях одностайно.
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Нагадаємо:
- 31 грудня завершується дія закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей.
- 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
- Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.
- Зустріч "нормандської четвірки" багато разів відкладалася, хоча президент Володимир Зеленський квапив її з початку серпня. Передбачалося, що зустріч лідерів України, Росії Франції та Німеччини може відбутися 24 або 26 листопада, але призначили на 9 грудня у Парижі.
- Влітку-восени 2019 року відбулося розведення на трьох тестових ділянках: у червні – поблизу Станиці Луганської, у жовтні – біля Золотого, в листопаді – в районі Петрівського й Богданівки. Рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянка було підписано ще 21 вересня 2016 року.
- Президент Росії Володимир Путін 14 листопада 2019 року зажадав, щоб розведення провели якомога швидше по всій лінії розмежування.
- 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра": після виборів на окупованих територіях набуде чинності новий закон про статус Донбасу.
- Але вибори можуть відбутися лише за законодавством України, тобто після повернення Києвом контролю там, та після виведення збройних формувань з Донбасу.