Бойовики ОРДО встановили "державний" кордон з Україною – росЗМІ

Так званий парламент окупованих регіонів Донецької області формально встановив "державний кордон" з підконтрольною уряду територією України.

Джерело: заява так званого голови "Народної ради ДНР" Володимира Бідьовки, російське видання ТАСС

Дослівно Бідьовка: "У цьому законі не забуті ті люди, які проживають на території, тимчасово підконтрольній Україні. Тому межа визначена по території Донецької області, яка була на період 2014 року.

До моменту врегулювання конфлікту на Донбасі межа "ДНР" буде проходити по лінії зіткнення, як це визначено мінських угодами".

Деталі: Терористи встановили "кордон" по лінії окупації від початку 2014 року, а території, які уряд повернув під контроль, називають "тимчасово підконтрольними Україні".

Відзначається, що 76 "депутатів" ОРДО підтримали документ в двох читаннях одностайно.

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