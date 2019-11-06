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Вишинський знову не приїде в Київ на суд

Середа, 6 листопада 2019, 08:50

Головний редактор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого Україна видала Росії в рамках обміну "35 на 35", вийшов з лікарні, але на засідання суду 6 листопада у Київ не приїде.

Джерело: російське агентство ТАСС, коментар адвоката Вишинського Андрія Доманського УП

Пряма мова Вишинського: "Сьогодні вранці виписаний з Першого меду (Першого державного медичного університету ім. Сеченова, – ред.), де проходив медичне обстеження. І просто фізично не можу опинитися (в Києві, – ред.).

Оскільки у мене були певні проблеми і в тюрмі, а там медицина символічна, то зараз дізнаюся багато не завжди цікавого і приємного. І, на жаль, ці процеси затягнуться".

Пряма мова Доманського: "Засідання призначене на сьогодні на 13:00 у Подільському суді Києва. Те, що Кирило Вишинський виписаний з лікарні, я не можу ні підтвердити, ні спростувати, бо сьогодні ще з ним не спілкувався. Станом на вчора він ще був у лікарні".

Деталі: Він додав, що сам він на засіданні суду буде присутній і що сьогодні ще буде спілкуватися зі своїм клієнтом.

Якщо Вишинський не зможе з’явитися в суд, то адвокат клопотатиме про перенесення розгляду його справи, враховуючи стан його здоров’я.

Доманський також додав, що засідання не переноситимуть вічно. Якщо здоров’я Вишинського не дозволятиме йому прибувати в Київ, то адвокат клопотатиме про можливість відеозв’язку, як це передбачено КПК.

Доманський запевняє, що Вишинський не уникає суду, а навпаки прагне, щоб "ця справа не зупинялась, а рухалась далі, оскільки налаштований отримати виправдальний вирок".

Що було раніше: Вишинський не зміг прибути на суд у вересні через його госпіталізацію.

Передісторія:

  • Раніше Вишинський заявив, що повернеться в Україну, щоб "довести свою невинуватість".
  • 7 вересня Вишинський в рамках масштабного обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35" був доставлений з Києва в Москву.
  • Суд заарештував Кирила Вишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РІА Новости-Україна".
  • 28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив його під особисте зобов'язання.
  • Вишинський провів за ґратами 1 рік і 3 місяці.
  • Кирила Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнавав свою провину у справі про держзраду.
  • Наразі у Росії Вишинський взявся знімати пропаганду про "людей Донбасу".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ВишинськийдержзрадасудРосія
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